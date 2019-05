Náměstí na čarodějnice rozparádí kapela Wohnout

Mírové náměstí bude letos ústředním dějištěm čarodějnických oslavv Týništi nad Orlicí. Hlavní pódium tu bude lákat 30. dubna od 15. do 23. hodiny na hudební program, jehož největší hvězdou bude kapela Wohnout. Hudebním programem ožije od 16. do 24. hodiny i Tyršovo náměstí a děti se mohou těšit na hry a soutěže.

„Budou začínat u kostela a pokračovat uličkami kolem náměstí až na místo, kde se každoročně pálí čarodějnice pro děti, tedy na pozemek Služeb pod budovou DDM, kde bude připravena hranice a kde se upálí čarodějnice. Na zahradě DDM bude ohýnek pro opékání buřtů. Děti dostanou za účast drobné ceny, v 19.30 bude na Mírovém náměstí na hlavním pódiu vyhlášena MISS Čarodějnice,“ uvedla ředitelka Kulturního centra v Týništi nad Orlicí Dana Dobešová.

Pořadatelé očekávají velkou účast, už loni přišlo okolo tří tisícovek návštěvníků. Letos by jich mohlo být ještě více. Na Mírovém náměstí pro ně bude přichystáno občerstvení. Vstupné je zdarma. Celé náměstí pak bude v den konání akce uzavřené pro veškerou dopravu a na bezpečnost a pořádek tu budou dohlížet Městská policie, Policie ČR a bezpečnostní agentura.