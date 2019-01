Na Studánce se bude „hledat milenec“

Letovisko Studánka u Rychnova nad Kněžnou přivítá milovníky divadla. V pátek od 19 hodin tu začne představení Hledám milence, zn. Spěchá. V hlavních rolích se představí Lucie Linhartová, Eva Decastelo, Vlasta Korec či Bořek Slezáček.

Jaroslav je neúspěšný malíř po padesátce. Po dvaceti letech manželství s podnikatelkou Miladou na něj přišla druhá míza, a tak se schází s mladou milenkou Anetkou. Se svou manželkou by se nejraději rozvedl, ale pak by ztratil dobré finanční zázemí. A mladé milenky jsou v tomto směru přece dosti náročné a vynalézavé...

Jaroslav s Anetkou vymyslí variantu, jak se rozvést, a přesto z toho získat dost peněz. Jaroslav by měl svou ženu přistihnout při nevěře, přitom vše zdokumentovat, a pak bude hračkou při rozvodu vysoudit polovinu majetku z její firmy. Aby měli milenci vše pod kontrolou, vyšlou na Miladu podplacené milence-provokatéry.

Situační černá komedie s velmi překvapivým koncem přibližuje s humorem a ironií, co všechno jsou lidé pro peníze a nové milostné vztahy ochotni udělat.