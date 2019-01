Ve čtvrtek 14. června dorazí pochodeň nejdelšího štafetového běhu na světě Peace Run do Borohrádku, kde mají lidé možnost s pochodní běžet, nebo ji na chvíli podržet a symbolicky do ní vložit své poselství pro ostatní. Posláním běhu je vytvářet a šířit atmosféru přátelství a míru. Starosta města poběží s ostatními až do Žďáru nad Orlicí, kde předá pochodeň.