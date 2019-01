Mezinárodní festival outdoorových filmů dorazí do Opočna

Kodymův národní dům bude od čtvrtka 18. do neděle 21. října žít šestnáctým ročníkem Mezinárodního festivalu outdoorových filmů. Každý večer zde bude k vidění několik krátkých snímků se sportovní, dobrodružnou a cestopisnou tématikou. Program je k dispozici na webových stránkách města Opočna. Diváci se mohou těšit na filmy zachycující extrémní sporty, výkony horolezců nebo třeba plavbu do Grónska či cestování divokou krajinou na vozíčku. Festival mohou od října do prosince zájemci navštívit na více než šedesáti místech po celé České republice i na Slovensku.