Zaběhat si mohou sportovci třeba 23. září díky v pořadí už čtvrtému Městskému běhu Dobruškou. Prezentace je plánovaná na devět hodin, startuje se o hodinu později v kategoriích muži a ženy do devětadvaceti let, od třiceti do devětatřiceti, od čtyřiceti do devětačtyřiceti let a od padesáti výše. Startovné činí padesát korun, další informace zájemci získají na telefonním čísle 725 714 575.