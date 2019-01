Mamma Mia! v rychnovském kině

Filmoví fanoušci mohou do rychnovského kina vyrazit třeba na romantickou komedii Mamma Mia! Here We Go Again, která je pokračováním muzikálu Mamma Mia uvedeného přesně před deseti lety. Příběh se tentokrát vrací do doby, kdy hlavní hrdinka Dona absolvuje univerzitu a ještě netuší nic o třech mužích a jednom ostrovu, který jí změní život, to vše s písněmi slavné švédské hudební skupiny Abba. Promítání začne 2. září o půl osmé večer. Další možnost diváci budou mít 18. září ve stejnou dobu. Vstupné činí 120 korun.