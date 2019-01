Letní dny na kosteleckém koupališti

Milovníci vody můžou v horkých dnech vyrazit na koupaliště v Kostelci nad Orlicí, které se nachází v klidném prostředí u řeky Orlice. V blízkosti areálu je k dispozici parkoviště, koupaliště je však dobře dostupné i na kole, kolem areálu vede cyklistická stezka. Volné chvíle mezi plaváním lze trávit v přilehlé Lípové stráni, kterou vedou tři naučné stezky. Otevřeno je už od června, sezóna skončí poslední srpnový den. O prázdninách můžou návštěvníci dorazit každý den od deseti do sedmi večer. Zájemci se můžou zúčastnit také kondičního plavání, a to každé pondělí a čtvrtek od půl osmé do půl desáté večer. Za jednorázový vstup zaplatí dospělí šedesát korun, po 16. hodině 40 Kč. Cena pro děti do patnácti let je čtyřicet korun, po čtvrté 30 Kč. Děti do 110 centimetrů plavou zdarma. Rodinné vstupné činí 160 korun.