Na výtvarných dílnách v Orlické galerii si děti tentokrát budou moci ušít ptáčky z filcu. Na akci mohou zájemci dorazit v průběhu celého dne, tedy od deseti do 17 hodin do druhého patra Kolowratského zámku v Rychnově nad Kněžnou. Cena za materiál na osobu je šedesát korun. Dítě do patnácti let by měl doprovodit dospělý. Den předtím pak mohou Rychnováci navštívit památník Karla Plachetky a užít si komentovanou prohlídku ornitologické expozice.