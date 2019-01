Už 8. tradiční výstavu Betlémy na zámku organizátoři slavnostně zahájí 1. prosince v 15:30 v zámecké síni v Kvasinách, o hudební program se postarají členové Dobrušského žesťového sdružení. Skvostem expozice bude Hřebečský betlém s příběhem Annenruhe od Josefa Haldy. Otevřeno je od pondělí do pátku od 10 do 16 hodin, v neděli a během svátků od 14 do 16 hodin.