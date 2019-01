Kostelečtí turisté vyrazí do Adršpašských skal

Výlet do Adršpašských skal si udělají všichni kostelečtí příznivci turistiky v sobotu 27. října. Sraz je plánována na sedm hodin ráno, účastníci se sejdou na zastávce Kostelec nad Orlicí-město, vlak do Adršpachu odjíždí ve čtvrt na osm, do cíle dorazí před desátou. Trasa výletu povede přes Skalní útvar Starosta a Starostová, Velké panoráma, jezírko, Krakonošův zub, Sloní náměstí a okolo Pískovny. Pro návrat turisté zvolí vlak odjíždějící ve čtvrt na tři nebo ve čtvrt na pět. Trasa bude dlouhá sedm kilometrů, charakterizují ji častá stoupání a klesání a celkové převýšení 372 metrů. Vedoucím akce je Otto Šabart.