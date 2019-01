Kostelecký zámek nabízí kulturu i zábavu

Kostelec nad Orlicí po dlouhá léta patřil pod potštejnské panství a to až do poloviny 18. století. Koncem 18. století koupil kostelecké panství rod Kinských. Své panství Kinští nejdříve spravovali z původního barokního sídla stojícího nedaleko dnešního centra města. Josef Ervín Kinský (1806-1862) nechal na západním okraji města vystavět mezi lety 1829 – 1835 tzv. Nový zámek, empírový klenot podle návrhu architekta Heinricha Kocha. Ten se stal společně s rozlehlým anglickým parkem symbolem a chloubou Kostelce. Dnes je zámek chráněn jako kulturní památka České republiky. Zámek je nyní opět ve vlastnictví rodu Kinských, kterým byl vrácen v restituci roku 1991, poté co byli o své sídlo připraveni v roce 1948.

Duben, říjen

Sobota, neděle 10:00 - 17:00 hodin

Květen - září

Denně kromě pondělí 9:00 – 17:00 hodin

Prohlídky se konají každou hodinu. Doba prohlídky je cca 60 minut.

Ve státní svátky je zámek otevřen. V době konání svatebních obřadů není přístupná zámecká expozice.

Do zámecké expozice je bezbariérový přístup. Doporučujeme však návštěvu osoby na vozíku domluvit předem s obsluhou pokladny (tel.: +420 731 326 423).

Zámecká expozice + muzejní expozice historie města

Dospělí - 110 Kč, děti, studenti, senioři - 75 Kč; rodiny (2+2) - 280 Kč; (2+3) - 350 Kč;

držitelé ZTP (a doprovod) - 50 Kč

Zámecká expozice + Galerie Kinský + muzejní expozice historie města

Dospělí - 150 Kč; děti, senioři - 105 Kč; rodiny (2+2) - 400 Kč; (2+3) - 480 Kč;

držitelé ZTP (a doprovod) - 70 Kč

Galerie Kinský

Dospělí - 70 Kč; děti od 3 let, studenti, senioři, držitelé ZTP - 40 Kč

Ke všem zakoupeným vstupenkám náleží 10% sleva na konzumaci v Toniově zámecké kavárně (slevy se nesčítají).

Děti do 6 let mají vstup do zámecké expozice zdarma (kromě prohlídek s majitelem zámku); sleva na vstupném - pro držitele ZTP (vztahuje se i na doprovod); senior - osoba nad 65 let; student – osoba do 26 let - studentská sleva bude poskytnuta pouze na základě předloženého studentského průkazu. Při předložení slevových kupónů (1+1 vstupenka zdarma) se sleva vždy vztahuje na levnější vstupné.

Předprodej vstupenek na akce pořádané v Novém zámku:

v pokladně zámku denně kromě Po nebo v RTIC o.p.s.

web: www.rtic.kostelecno.cz

e-mail: rtic@kostelecno.cz

tel.: +420 494 337 261, +420 724 367 861