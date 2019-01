Komedii pro Tebe cokoliv uvedou v Rychnově herci Divadla Kalich

Komedii o tom, co všechno je rodina schopna udělat pro svého potomka, zahrají 12. listopadu v Pelclově divadle herci pražského Divadla Kalich. Když si milovaná dcera hlavních hrdinů usmyslí, že se chce stát humanitární pracovnicí v Africe, co udělají? Samozřejmě ji podpoří, protože pro ni by udělali cokoliv - i kdyby to mělo znamenat, že se z kožešin převlečou do oblečení z bio bavlny, namísto steaku připraví zeleninové hody, z matky, zkorumpované právničky udělají obhájkyni lidských a zvířecích práv a z otce operního pěvce sirotka. Z herců se představí třeba Jan Paulová, Pavel Zedníček nebo David Suchařípa. Vstupenky je možní zakoupit v předprodeji, cena činí 350 nebo 320 Kč.