Jaké to je na ledě si děti zkusí při Týdnu hokeje přímo na stadionu

Jaké to je být hokejistou, si budou moci vyzkoušet všechny děti bez rozdílu dovednosti bruslení ve čtvrtek 20. září na rychnovském hokejovém stadionu. Od 17 hodin zde HC Město Rychnov nad Kněžnou ve spolupráci s Českým hokejem při Týdnu hokeje pořádá vlastní akci. Z vybavení jsou třeba brusle, helma a rukavice, postačí i lyžařské pomůcky, vhodné jsou také chrániče loktů na in-line bruslení. Helma a brusle budou případně k zapůjčení na místě. Děti si užijí zábavný program na ledě i mimo něj a rodiče získají podrobné informace o tom, co to obnáší mít doma malého hokejistu a jaký je přínos ledního hokeje pro fyzický a osobnostní rozvoj malých sportovců.