Městská knihovna v Rychnově nad Kněžnou zve 3. října od 18 hodin do Pelclova divadla na cestopisnou přednášku Jiřího Sladkého. Nabídne neobvyklý a humornou formou podaný pohled na Irán, o jehož současnosti napsal dvě knihy. Dozvíte se například i to, jak by se v této zemi měl chovat návštěvník neznalý místní kultury. Vstupné je 30 korun.