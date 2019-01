Hradozámecká noc v Kostelci

Hradozámecká noc na Novém zámku v Kostelci nad Orlicí potěší všechny milovníky historie a romantiky. Speciální noční prohlídky, které začnou v sobotu 25. srpna v sedm hodin večer průvodci věnují osudům posledních obyvatel zámku před rokem 1948, kdy byl zámek prohlášen za státní majetek. Za vstupné návštěvník zaplatí 150 korun, dítě do patnácti let pak 100 Kč. Lístky je vhodné zajistit s předstihem, je možné je zakoupit přímo v pokladně zámku každý den kromě pondělí od devíti do 17 hodin nebo přes e-mail. Historie areálu sahá do první poloviny devatenáctého století, v letech 1829-1833 byl vystavěn v empírovém stylu podle plánů vídeňského architekta Jindřicha Kocha pro hraběte Josefa Kinského, jehož rodině kostelecké panství patřilo od roku 1796.