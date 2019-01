Hra přiblíží dětem proslulého malíře

Opočnem za Kupkou, aneb lámej si hlavu, pleť nohama, měj oči otevřené je hra pro děti a jejich rodiče věnovaná Františku Kupkovi, světově proslulému českému malíři a rodákovi města Opočna. Hra vás zábavnou formou zavede do uliček historického centra města, zámeckého parku i na nádvoří opočenského zámku. Je městskou hrou pro děti ve věku od 6 do 10 let, dětské skupiny i školní třídy, ale úkoly a jednotlivá zastavení jsou koncipována tak, aby se bavila celá rodina a zapojit se mohli sourozenci mladší i starší. Trasa končí jak jinak než ve výstavní síni Františka Kupky. Instrukce a materiály ke hře získáte v Informačním centru Opočno do září.