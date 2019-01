Grafiku linorytu si vyzkoušíte ve výtvarných dílnách

Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou Vás srdečně zve na výtvarnou dílnu „Lehce o grafice 1: Linoryt“, která se bude konat ve čtvrtek 2. srpna v Orlické galerii (2. patro Kolowratského zámku). Během dílny si vyzkoušíte hravost linorytu a kouzlo tisku z výšky. Dílna je vhodná pro děti od 9 let a dospělé. Přístupná je po celý den, a to od 10 do 17 hodin. Cena za materiál na osobu je 60 Kč. Další dílna na téma „Lehce o grafice 2 – Suchá jehla“ pak proběhne 9. srpna.