Galerii zaplní fotografie zvířat

Více než sto fotografií zvířat z celého světa nabídne výstava s názvem Barevný svět zvířat. Autorem snímků je Petr Bambousek, jedná se o jeho zatím největší autorskou výstavu. Výstavu tvoří zvětšeniny fotografií nejen savců a ptáků, ale i hmyzu a nižších obratlovců. Expozice je průřezem posledních šesti let tvorby autora. Výstava začne vernisáží, a to v pátek 8. června v 18 hodin v Galerii Kinský v Novém zámku v Kostelci nad Orlicí. Výstava v kosteleckém zámku potrvá až do 2. září.