Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou pořádá přednášku Bohumíra Dragouna s názvem „Experimentální archeologie“ v rychnovské synagoze. Co je to experimentální archeologie? Jak se provádějí pokusy v archeologii? Na to a další otázky odpoví archeolog a zakladatel archeoskanzenu Villa Nova Uhřínov Bohumír Dragoun. V případě zájmu je možné rezervovat si na přednášku své místo předem, a to osobně ve správní budově rychnovského muzea nebo emailem.