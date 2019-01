Doudlebský zámek se pyšní krásnými sgrafity

Doudlebský renesanční zámek je dílem italských mistrů. Byl dostavěn v roce 1590 a vyniká unikátní sgrafitovou výzdobou, která může připomínat Litomyšlský zámek vznikající v téže době. Zámek byl zprvu užíván jako letní sídlo, později pak jako lovecký zámeček. Vystavěli jej Páni z Bubna, původně česky vladycký rod, pocházející od Plzně, který byl roku 1629 povýšen do panského stavu a roku 1644 získal hraběcí titul. Zvláštností je, že tomuto rodu patří zámek až do současnosti (s výjimkou let 1948-1993).

Zámek dal v roce 1588 postavit Mikuláš Starší z Bubna. Původně sloužil jako letní sídlo, později byl využíván jako lovecký zámek. Bez zajímavosti není, že rod Bubnů stavbu vlastní (s výjimkou let 1948-1993) nepřetržitě. Nevelký, ale půvabný zámek je dílem italských renesančních umělců. Unikátní sgrafitová výzdoba, pokrývající všechna vnější i vnitřní průčelí, je vysoce ceněna odborníky i širokou veřejností. Přijměte pozvání na prohlídku vzácných interiérů a nenechte si ujít procházku zámeckým parkem v sousedství nově zbudovaného Přírodovědného muzea.