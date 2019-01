Dobrušská charita zve na dobročinný bazar

Farní charita Dobruška chystá v místním pastoračním centru od 16. do 19. listopadu podzimní dobročinný bazárek. V pátek od devíti do 18 hodin se budou přijímat dary, od soboty do pondělí si zájemci budou moci darované věci zakoupit. Výtěžek z prodeje organizátoři použijí na charitativní účely. Vhodnými dary jsou třeba nepovedené dárky, keramika, sklo, porcelán, knihy, funkční elektrospotřebiče, nářadí, nádobí, oblečení a další věcí, které příštímu majiteli ještě poslouží nebo ho potěší.