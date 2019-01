Do Vamberka za krajkou

Expozice Muzea krajky Vamberk představuje staré lidové krajky, sleduje vývoj krajkářství pod vlivem odborného školství od konce 19. století, je zde zastoupena tvorba zakladatelských osobností české moderní krajky a práce jejich žákyň, především v souborech, které reprezentovaly stát na světových výstavách EXPO Brusel 1958 a EXPO Montreal 1967. Traduje se, že paličkování krajek přinesla na Vamberecko belgická šlechtična Magdalena Grambová v první třetině 17. století. Krajky se od druhé poloviny 19. do začátku 20. století ve Vamberku vyráběly téměř v každé domácnosti. V 19. století se krajka začala vyrábět také strojně a poptávka po ručně paličkované krajce začala slábnout. Ještě do počátku 90. let 20. století se tradice ručně paličkované krajky udržela v družstvu Vamberecká krajka Vamberk, které však již zaniklo. Ve Vamberku byla v roce 1889 otevřena První česká krajkářská škola, která dodnes plní svou funkci a formou kurzů vyučuje všechny zájemce o toto krásné řemeslo. Ze sbírek krajkářské školy bylo v roce 1929 založeno Muzeum krajky.

V roce 2002 se Muzeum krajky zasloužilo o novou tradici a ve spolupráci s městem Vamberk uspořádalo I. Bienále české krajky, nad kterým převzala patronát paní Dagmar Havlová. Bienále, prezentované výstavou soutěžních prací, se stalo přehlídkou nejlepší krajkářské tvorby z počátku třetího tisíciletí. Vítězná díla jsou zakoupena městem Vamberk. Bienále se koná vždy při příležitosti Mezinárodních setkání krajkářek ve Vamberku.

Po rekonstrukci muzea v roce 2014 se součástí expozice stala interaktivní dílna, kde si návštěvníci mohou například sami vyzkoušet paličkování. Prostřednictvím videoprojekce se seznámí s výrobními technikami a procesem vzniku krajky. Vedle stálé expozice nabízí Muzeum krajky také různé tematické výstavy. V budově muzea je také prodejna Martina, kde se nachází pokladna muzea a je možné zakoupit paličkované krajky a veškeré potřeby pro krajkářky - podvinky, podušky, paličky, špendlíky atd.

Po rekonstrukci a modernizaci je Muzeum krajky ve Vamberku od 17. května 2014 znovu otevřeno.

květen - říjen

pondělí - neděle

9:00 - 17:00

l

istopad - duben

úterý - neděle

9:00 - 16:00