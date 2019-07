Děti se seznámí s krajinou jako výtvarníci

V nevšední se obyčejná procházka promění v sobotu 13. července díky výtvarným dílnám, které pořádají organizátoři z Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou. Zájemci vyrazí v 10 hodin od vstupní haly Orlické galerie. Jednotlivá místa tvoření se určí podle počasí, v případě nepříznivých podmínek se účastníci sejdou ve II. patře Kolowratského zámku, tedy v prostorách galerie. Plánovaná procházka bude přibližně 3 kilometry dlouhá. Nutnou výbavou bude oblečení vhodné do přírody a pevná obuv. K akci není možné se přidat během dne. Dílna je vhodná pro děti od 6 let. Děti do 15 let by měla doprovodit dospělá osoba. Skončí se zhruba ve 14 hodin.