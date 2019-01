Pátý ročník závodů na jízdních kolech a odrážedlech pro děti do patnácti let je tu! Panel Cup 2018 startuje v sobotu ve 14 hodin na hřišti u rychnovské kotelny na sídlišti Mírová. Závodit se bude i na přilehlých travnatých plochách mezi panelovými domy. Minulý rok se na start závodu postavilo celkem pětašedesát dětí. Startovné je zdarma, přihlásit se do závodu je možné na webových stránkách Panel Cupu.