Cestopisná přednáška nastíní život v Gruzii

Na cestopisnou besedu zvou organizátoři z Městské knihovny Rychnov nad Kněžnou všechny zájemce ve středu 14. listopadu do malého sálu Pelclova divadla. Návštěvníci se mohou těšit na vyprávění šumperského cestovatele Radomíra Čížka, který v červenci loňského roku podnikl měsíční cyklistickou výpravu v Gruzii. Jeho cílem bylo zdolání nejvyšších horských sedel této krásné země a také nahlédnutí do života obyvatel žijících v těch nejodlehlejších lokalitách. Na své cestě projížděl pod zasněženými pětitisícovkami, náhorními plošinami či vyprahlými kaňony a navštívil desítky malebných malých vesnic, kde se setkával s velkou pohostinností a radostí místních. Účastí na besedě příchozí podpoří realizaci celoživotního projektu tohoto cestovatele, který nese název „Na kole do nejtěžších kopců světa“. Akce začne v 18 hodin. Vstupné je dobrovolné.