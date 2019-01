Česko zpívá koledy i v rokytnické mateřince

I letos si společně zazpíváme koledy, které již známe: Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma, Štědrej večer nastal a Pásli ovce Valaši. Zpívání zakončíme vánoční písničkou Vánoce, Vánoce přicházejí. Do projektu Česko zpívá koledy se zapojili i pořadatelé v Rokytnici v Orlických horách. Zpívat se bude v areálu tamní mateřinky od 18 hodin, ale zpívání bude ještě předcházet živý betlém od 17 hodin a další muzicírování.

„Živý betlém připravuje mateřská škola a my jako hudební uskupení Sbor z hor organizujeme ve spolupráci s mateřskou školou program Česko zpívá koledy. Očekáváme hojnou účast,“ uvedla za pořadatele Šárka Rozsívalová.