Chráněná krajinná oblast Orlické hory a MAP vzdělávání na Rychnovsku vytvořilo fotosoutěž na téma – „Barvy a nálady podzimu“. Vyrazte s dětmi do přírody, do krásných Orlických hor a vytvořte zajímavou fotografii, kterou zašlete do 30. listopadu na adresu soutez@sdruzenisplav.cz. Ty nejlepší budou odměněny.