Čeká vás 49 kilometrů dlouhá trasa, která patří svým převýšením mezi mírně náročné. Nabízí řadu pamětihodností a v případě letního výletu také příležitosti k osvěžení.

Cykloputování zahájíme v Hradci Králové, odkud je to v sedle kola jen 12 kilometrů do podorlického skanzenu Krňovice, kde se soustřeďují architektonické a technické památky regionu. Po prohlídce špýcharu či vodního mlýna v Bělči nad Orlicí opět šlápneme do pedálů a navštívíme jen dva kilometry vzdálené město betlémů - Třebechovice pod Orebem. V místním muzeu na náměstí můžeme obdivovat unikátní mechanický betlém lidových řezbářů Josefa Probošta, Josefa Kapuciána a Josefa Frimla.

Pokud si tento výlet ponecháte až na léto a přepadne vás touha po osvěžení, stačí navštívit třebechovické koupaliště. To se nachází v místní části Bor, asi jeden kilometr od muzea směrem na Týniště nad Orlicí, vedle areálu fotbalového hřiště SK Třebechovice.

Po případném vykoupání a jízdě na tobogánu se vydáme na desetikilometrovou trasu do Týniště nad Orlicí. Na město bylo povýšeno císařem Františkem Josefem I. v únoru roku 1914. Za prohlídku zde stojí zejména tři stavby: empírová budova radnice, barokní morový sloup se sochou Panny Marie a kostel sv. Mikuláše z let 1672 - 1788. Po prohlídce týnišťského náměstí na nás čeká desetikilometrová mezihra končící v Častolovicích.

Navštívit můžete renesanční zámek, jehož středu dominuje barokní kašna s rodovými emblémy rodu Šternberků a plastikami ryb. Nedaleko je zámecký zvěřinec a anglický park. Hned v sousedství stojí další zámek, tentokrát empírový, Nový zámek v Kostelci nad Orlicí, kde můžete zhlédnout, jak se žilo v období biedermeieru.

Také v Kostelci se před další cestou můžete osvěžit na místním koupališti v klidném prostředí u řeky. Volné chvilky zde lze strávit v přilehlé Lipové stráni, přes kterou vedou tři naučné stezky. Odsud dál po proudu Orlice dojedeme po pěti kilometrech k dalšímu zámku na cestě, k renesančním Doudlebám nad Orlicí. Zdejší renesančně-barokní zámek, rodové sídlo Bubnů z Litic, vás uchvátí unikátní sgrafitovou výzdobou fasád i výmalbou interiérů. Na zámku se natáčel také film Juraje Jakubiska Bathory. Naše cesta po východočeské historii končí jen necelých šest kilometrů od krvavé hraběnky - v Potštejně, kde na nás čeká barokní pohádkově laděný zámek a dále zřícenina hradu, tyčící se vysoko nad ohbím řeky Orlice.

Trasa podle GPS:

Muzeum betlémů – 50.2012919N, 15.9939919E

Koupaliště Třebechovice – 50.1948386N, 16.0036503E

Mírové náměstí, Týniště nad Orlicí – 50.1479492N, 16.0730031E

Zámek Častolovice – 50.1307250N, 16.1870161E

Nový zámek Kostelec nad Orlicí – 50.1226253N, 16.1997350E

Koupaliště Kostelec nad Orlicí – 50.1157381N, 16.2180986E

Zámek Doudleby nad Orlicí – 50.1085828N, 16.2639833E

Zámek Potštejn – 50.0823539N, 16.3086119E

Hrad Potštejn – 50.0779892N, 16.3088553E