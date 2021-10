Národní sokolnické setkání

KDY: 6. až 9. října

KDE: Opočno

54. Národní sokolnické setkání s mezinárodní účastí nabídne například Mistrovství sokolovitých dravců ve stoupavém letu o putovní pohár předsedy klubu sokolníků ČMMJ, zádušní mši za zemřelého hraběte Zdeňka Stenberga, výcviky dravců pro veřejnost, honitby, lovy, výřad a slavností zakončení na nádvoří opočenského zámku.

Čtvrtek 7. října

8.00 – 9.00 – Registrace účastníků setkání v Kodymově národním domě na náměstí

10.00 – Zahájení setkání a sokolnických lovů na nádvoří zámku v Opočně

10.30 – Odjezd do honiteb, lovy

19.00 – Výřad na nádvoří zámku

20.00 – 21.00 Prezentace loveckých zbraní na Opočně - přednáška pro členy klubu a hosty v Tabulnici zámku

Pátek 8. října

10.00 – Nástup na nádvoří zámku a odjezd

do honiteb, lovy

19.00 – Výřad na nádvoří zámku

20.00 – Společenský večer (Kodymův dům)

Sobota 9. října

9.00 – Nástup na nádvoří zámku

10.00 – Ukázky výcviku dravců pro veřejnost na Vodětínském kopci – skupina Penthea, z.s.

11.00 – Odjezd do honiteb, lovy

19.00 – Výřad a slavnostní zakončení na nádvoří zámku

Do Přepych míří špičkoví umělci

KDY: 8. října

KDE: Přepychy



Páteční podvečer ozvláštní v kostele sv. Prokopa v Přepychách na Rychnovsku koncert dvou špičkových umělců – houslisty Václav Hudečka a cembalisty Martina Hrocha. Tato dvojice se do Přepych vrací po pěti letech. V roce 2016 tu podpořila záchranu místních vzácných varhan z roku 1872.



8. října tak příznivci krásné hudby dostanou opakovaně příležitost vychutnat si naplno umění světoznámého houslového virtuosa, sólisty prestižních světových orchestrů, držitele řady významných ocenění Václava Hudečka a spolu s ním uznávaného cembalisty, člena Britské cembalové společnosti a hvězdy českého cembalového umění Martina Hrocha, který spolu s houslistkou Ivou Kramperovou před nedávnem doslova nadchl svým vystoupením příznivce Festivalu F. L. Věka. Koncert začíná v 18 hodin.

Město ožije Týnišťským divadelním podzimem

KDY: od 8. října

KDE: Týniště nad Orlicí

Týnišťský divadelní podzim je jednou z nejstarších přehlídek tvorby ochotnických divadel nejen v Královéhradeckém kraji, ale zároveň v rámci celé České republiky. Tento festival aktuálních divadelních her ochotnických souborů je zaměřen jak na dětského, tak i dospělého diváka. Na prknech týnišťského divadla se letos představí sedm amatérských souborů (pět pátečních pro dospělé, dvě nedělní pro děti) a jako host – Divadlo Ungelt s představením Pan Halpern a pan Johnson v podání dvou bardů českého divadla – Petra Kostky a Františka Němce – 15. října. Součástí přehlídky je výstava plakátů a prací divadelního výtvarníka Marka Zákosteleckého, která bude k vidění ve foyer kulturního domu po celou dobu trvání festivalu, tj. od 8. října do 3. prosince a také doprovodné akce, jako např. workshop pro děti v rámci jedné pohádky.

Divadelní festival odstartuje v pátek 8. října představení místního divadelního souboru Temno – Duchařina aneb všichni jsme jedna rodina. Hru napsala a režírovala principálka souboru Eva Drábková. Podrobný program najdete na webových stránkách Kulturního centra města Týniště nad Orlicí, který je pořadatelem této akce (kc.tyniste.cz). Akce se koná za finanční podpory Královéhradeckého kraje. Rezervace a předprodej vstupenek na kc.tyniste.cz, na tel.: 494 371 693, v kanceláři KD nebo přímo před představením v pokladně.

Divadlem bude znít Dan Bárta & Illustratospehere

KDY: 10. října

KDE: Rychnov nad Kněžnou



Dan Bárta, jedenáctinásobný držitel Ceny Andělv kategoriích Zpěvák roku a Zpěvák čtvrtstoletí, spolu se svou kapelou Illustratospehere vystoupí v neděli 10. října od 19.3O hodin v rychnovském Pelclově divadle. Koncert představí páté řadové album Kráska a zvířený prach.

Orlický salon Vladimíra Hanuše

KDY: v těchto dnech

KDE: Rychnov nad Kněžnou

Na podzim se v sala terrena Kolowratského zámku konalo slavnostní zahájení podzimního cyklu výstav Orlické galerie.Výstava Orlický salon ´21 – Vladimír Hanuš / Před stavy je pořádána k životnímu jubileu všestranného výtvarníka, který je sžitý s krajinou Orlických hor a jejich podhůřím. Malebná krajina jej inspirovala, formovala i překvapovala. Nevnímá jen její velkolepost, ale nahlíží na ni jako na stále proměňující se živoucí organismus. Sleduje sebemenší záchvěv větru, pohyb mraků i prolínání barev v krajině nahlížené z výšky letce. Expozice je doplněna o díla malířů, které si Vladimír Hanuš váží, byli pro něj inspirací, ale i přáteli.

Na půdě školy se ukrývá třída z doby našich pradědečků

KDY: v těchto dnech

KDE: Orlické Záhoří



Projíždíte-li Orlickým Záhořím, nemůžete ji minout - místní školu. Jen málokdo přitom ví, že skrývá hotový poklad, alespoň pro všechny milovníky starých časů. Stačí se zeptat, zda do nich můžete také nahlédnout.Jakmile projdete dveřmi vedoucími na půdu, rázem se vrátíte o staletí zpět. Vystoupáte pár dřevěných schodů nahoru a stanete v historickém kabinetě plném odložených školních pomůcek. To nejzajímavější však na vás čeká za dalšími dveřmi, vedou do expozice staré školy. Vyrovnaná školní škamna s kalamáři a dokonce i s několika dochovanými lahvičkami na inkoust, na stěnách visí obrazy zvířat a rostlin, plakáty přibližující mlynářské řemeslo, nechybí tu ani modely lidských orgánů, počítadla, zvířecí vycpaniny, plastický model krajiny, velká dřevěná kružítka… O to cennější je, že vše, co tu návštěvník spatří, patří do původní historické výbavy školy, kterou se podařilo zachránit.