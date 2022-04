V sobotu 2. dubna krajské město rozzáří Velikonoční jarmark. Ve všech sálech Adalbertina a nově i v přilehlých Žižkových sadech na vás bude čekat široká plejáda řemeslníků, lidových umělců a prodejců velikonočních dekorací i různých pochutin ze všech koutů republiky. Událost odstartuje v 9.00 a potrvá do 16.00 hodin.

Farmářské trhy nabídnou kvalitní potraviny

KDY: 2. dubna

KDE: Hradec Králové



Od jara do podzimu můžete opět zavítat před OC Atrium na farmářské trhy, kde ochutnáte a nakoupíte výpěstky a potravinářské výrobky, které prezentují sami producenti. Další trh je na programu v sobotu 2. dubna od 8.00 do 12.00 hodin.

Loutky, kostýmy, plakáty, grafiky. Muzeum otevře výstavu Marka Zákosteleckého

KDY: od 1. dubna

KDE: Hradec Králové

Muzeum východních Čech zahájí vernisáží 31. března od 17 hodin soubornou výstavu s názvem „L“, která mapuje více než 30 let tvorby divadelního scénografa, režiséra, výtvarníka a hudebníka Marka Zákosteleckého. Expozice bude pro veřejnost přístupná od 1. dubna do 28. srpna.

Písecký rodák, divadelní scénograf, výtvarník a režisér Marek Zákostelecký byl dvě desetiletí profesně propojen s královéhradeckým divadlem Drak. Delší čas pak navíc externě spolupracoval Klicperovým divadlem. Celkově se podílel na vzniku více než 130 představení jako scénograf a více než 30 představení jako režisér. Řada inscenací, pro které vytvořil scénografie, je oceňována doma i v zahraničí, např. Spoonriverská antologie v Dejvickém divadle; Flying Babies, Liška Bystrouška, Jak si hrají tatínkové, Zlatovláska a Poslední trik Georgese Meliése v Divadle Drak; Jak jsem se ztratil v Divadle v Dlouhé; James Blond v Divadle Alfa.

Souborná výstava v lapidáriu Muzea východních Čech v Hradci Králové bude mapovat jeho tvorbu scénografickou - loutky, kostýmy, scény, volnou výtvarnou tvorbu - plakáty i užitou grafiku. Součástí výstavy pak budou také původní autorské herní prvky, které navazují na autorův koncept Labyrintu divadla Drak. Podle samotného autora výstavy Marka Zákosteleckého bude svým pojetím určena především dětem všech věkových kategorií: „Chtěl bych návštěvníkům představit nejen svou tvorbu, ale i tvorbu divadelního výtvarníka obecně. Cílem je ukázat, kolik různých disciplín je třeba zvládnout. Výběr je velmi pestrý - scénografie, kostýmy, plakát, interiéry, design, ilustrace. Tyto divadelní artefakty, jedná se o scénografie, loutky, kostýmy, které byly realizované, budou doplněny i několika divadelními „trenažéry“ na kterých bude možné si určité dovednosti divadelního výtvarníka vyzkoušet. Touto částí výstavy bych rád přestavil i svůj zásadní projekt, kterým byl Labyrint divadla Drak, za nějž jsem v roce 2010 získal výroční cenu Hradecká múza.

Hučák se zahalí do modré. Vyjádří tak podporu lidem s autismem

KDY: 2. až 3. dubna

KDE: Hradec Králové



V noci z 2. na 3. dubna se napříč celou republikou rozzáří vybrané objekty modrou barvou, která symbolizuje mezilidskou komunikaci. Energetici tak poosmé vyjádří podporu lidem s autismem a organizacím, které o ně pečují. Na východě Čech bude modře nasvícena budova historické vodní elektrárny Hučák v centru Hradce Králové.

Noční Hradec jako na dlani uvidíte v sobotu z Bílé věže

KDY: 2. dubna

KDE: Hradec Králové

Mimořádné noční prohlídky Bílé věže každou první sobotu v měsíci návštěvníkům nabídnou pohled na město z ptačí perspektivy v působivém nočním osvětlení. Na prohlídky, které se konají do dubna od 18 do 22 hodin, není potřeba rezervace. Poslední vstup je možný 60 minut před koncem otevírací doby. Od května budou prohlídky možné do 23 hodin, také bez předchozí rezervace.

Tradiční Bafuňářské závody ukončí sezónu

KDY: 2. dubna

KDE: Říčky v Orlických horách



Zakončete 2. dubna zimní sezónu ve Ski centru Říčky v Orlických horách na oblíbených Bafuňářských závodech. Na programu sobotní akce nebude chybět soutěž masek, přejezd přes lagunu nebo závěrečný společenský večer s kapelou Těžká doba v restauraci Skirest. Prezentace od 13.00 do 13.50 hodin.

Pelclovo divadlo zve na jarmark. Děti potěší pohádka

KDY: 2. dubna

KDE: Rychnov nad Kněžnou

Prodejní výstava výrobků malých řemeslníků, velikonoční výzdoba, trdelníky, sýry, bramboráky… To je Velikonoční jarmark v Pelclově divadle v Rychnově nad Kněžnou. Oblíbená událost se uskuteční první dubnovou sobotu 2. dubna od 9.00 do 17.00 hodin. V 15.00 odstartuje pohádka pro malé návštěvníky v poschodí divadla. Vstupné na akci 20 korun.

Zámecké imaginárium láká ke hře

KDY: od 1. dubna

KDE: Kostelec nad Orlicí



Kromě stálé zámecké expozice Život v biedermeieru můžete v Kostelci nad Orlicí od 1. dubna navštívit i novou výstavu Zámecké imaginárium v Galerii Kinský.



Expozice se v nové podobě vrací po sedmi letech do Nového zámku. Výstavu skupiny výtvarníků spojených s Divadlem bratří Formanů opět dramaturgicky připravil ilustrátor a scénograf Matěj Forman. S využitím autorských prací všech zúčastněných přetvoří celé horní patro zámku, téměř pět set metrů čtverečních, v jedno velké místo fantazie a hravosti. Imaginárium totiž není pouhou výstavou, v rámci které si veřejnost prohlédne konkrétní vystavené objekty. Je spíše jakousi živou instalací, která návštěvníky zve ke hře. Děti i dospělé nadchne svou imaginací a hlavně možností si pohrát, dotýkat se a ovládat mnoho artefaktů, které vrací dospělé do dětství a dětem kromě jiného přiblíží svět loutkového divadla, mechanických hraček a zařízení.



Výstava bude v Galerii Kinský zahájena a již přístupná v pátek 1. dubna (od 10.00 do 16.00 hodin) a potrvá až do 30. října. Expozici budete moci navštívit v dubnu o víkendech (včetně velikonočních svátků) od 10.00 do 16.00 hodin. Od května bude přístupná denně kromě pondělí od 9.00 do 17.00 hodin.