Kam o víkendu v Královéhradeckém kraji? Podívejte se. Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, vyberte si z naší nabídky akcí.

Mezinárodní sraz šlapacích vozítek v Náchodě. Ilustrační snímek. | Foto: DENÍK/ Regina Hellová

HRADECKO

Vlasta Redl na nádvoří zámku

Kdy: pátek 16. června od 20 hodin

Kde: vnitřní nádvoří zámku ve Smiřicích

Za kolik: 500 korun

Proč přijít: Vlasta Redl je jedním z našich nejvýraznějších folkových zpěváků, textař, skladatel, spisovatel, producent a multiinstrumentalista, který ve své tvorbě dokáže osobitě skloubit rock, folk a lidovou hudbu. Jeho hudební tvorba je žánrově nevyhraněná, a proto těžko definovatelná, snadno rozpoznatelný je ale jeho osobitý autorsko-aranžerský rukopis, který často kombinuje tradiční melodické a harmonické linie moravského a slovenského folklóru s progresivními prvky současných hudebních směrů (rock, r&b, jazz, funky, blues). Na nádvoří zámku ve Smiřicích vystoupí s kapelou.

Dny otevřených dveří rozária

Kdy: sobota 17. června od 12 do 17 hodin, v další dny až do neděle 2. července od 9 do 17 hodin

Kde: Mezinárodní soutěžní rozárium v Hradci Králové

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Pokud obdivujete krásu růží nebo uvažujete o vysazení růží do vaší zahrady a rádi byste se nechali inspirovat, pak využijte možnosti a zajeďte se podívat do Mezinárodního soutěžního rozária v Hradci Králové. Uvidíte živé růže přímo na záhonech v době optimální pro vyniknutí jejich krásy, v období nejbohatšího kvetení, kdy jsou růže ve vrcholném stavu. Rozárium je otevřené veřejnosti pouze poslední dva červnové týdny. Naleznete zde více než 200 různých kultivarů růží pěstovaných v počtu přibližně 1 000 jednotlivých keřů ve všech typech – růže velkokvěté, mnohokvěté, popínavé, sadové, pokryvné, anglické i miniaturní. Každým rokem se v rozáriu objevuje kole 50 nových druhů. Poznáte i růže vítězné, v čele se Zlatou růží města Hradce Králové 2023. Akce je součástí cyklu Calendarium Regina. Hradecké rozárium najdete na rohu ulic Růžové a Pardubické v Kuklenách.

Třetí výročí otevření pivovaru Ovipistán

Kdy: sobota 17. června od 11 hodin

Kde: pivovar Ovipistán, Ledce

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Oslavte 3. výročí otevření pivovaru a užijte si den otevřených dveří. Přijďte ochutnat piva pivovaru Ovipistán a prohlédnout si provoz pivovaru. Bohaté občerstvení, zábava pro děti a hudba pro dobrou náladu bude zajištěna.

Program:

13.00 – Loutkové divadlo pro děti: BÍLKOVO KRATOCHVILNÉ DIVADLO

15.00 – Loutkové divadlo pro děti: BÍLKOVO KRATOCHVILNÉ DIVADLO

17.00 – ZELENÁ SEDMA – dixie-band Hradec Králové

12.00 – 18:00 – PROHLÍDKY PIVOVARU (každou celou hodinu)

Beseda s účastníky Rallye Dakar

Kdy: neděle 18. června ve 14 hodin

Kde: Kulturní dům Černožice

Za kolik: 50 korun / děti do 15 let zdarma

Proč přijít: Obec Černožice zve na besedu s účastníky Rallye Dakar Tomášem Ouředníčkem a Davidem Křípalem. Akce se koná v neděli 18. června v místním kulturním domě. Návštěvníky čeká také velkoplošná projekce videí a fotek a představení nového speciálu Toyota Hilux s náhonem na všechny 4 kola.

Hra - de(c)ký piknik

Kdy: neděle 18. června od 14 hodin

Kde: prostranství u prádelny a ZŠ Gočárova na Tylově nábřeží

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V neděli 18. června ožije prostranství u prádelny a ZŠ Gočárova na Tylově nábřeží příjemným posezením se zástupci města. Těšit se můžete na společné grilování, různé sportovní aktivity a nebudou chybět autíčka nebo lekce žonglování. O hudební pohodu se postará DJ Kapitán Takypán.

Program:

14.30 – Šťastně až po smrti – pohádka pro nejmenší

16.00 – Zadlužená princezna – pohádka pro odrostlejší a dospělé

16.45 – Zápas občanů proti zástupcům města

Hradecký kros u Biřičky

Kdy: neděle 18. června od 10 hodin

Kde: Biřička, Hradec Králové

Za kolik: 100 korun za startovné

Proč přijít: Rybník Biřička na Novém Hradci Králové bude v neděli 18. června dějištěm již 38. ročníku Hradeckého krosu pořádaného TJ Liga 100 Hradec Králové. Pořadatelé pro závodníky připravili pětikilometrový okruh v prostředí hradeckých lesů, který se běží dvakrát. Trať vede po lesních cestách v mírně členitém terénu. Přihlášky se přijímají u místní restaurace od 8.30 hodin, start je v 10 hodin za stavidlem. Závod je rozdělen do 11 kategorií a je přístupný každému zájemci.

Farní zahrada kulturní - Lenka Dusilová

Kdy: neděle 18. června od 16 hodin

Kde: Třebechovice pod Orebem - evangelická fara

Za kolik: Vstupné dobrovolné (doporučené je 100 korun)

Proč přijít: Evangelíci v Třebechovicích srdečně zvou na další ročník FAZAKU. (Farní zahrady kulturní). Návštěvníci si užijí loutkové divadlo a poté akustický koncert Lenky Dusilové. Akce se koná za finanční podpory města Třebechovice pod Orebem. Vstup do farní zahrady je z ulice Na Tvrzi 20.

Program:

16.00 - Noe, Jonáš a ti druzí, divadlo DS Maminy Jaroměř

17.00 - Lenka Dusilová - sólo

JIČÍNSKO

Zámek žije

Kdy: sobota 17. června od 11.00 do 20.30 hodin

Kde: Hořice

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: V sobotu pořádá spolek Strozzi tradiční akci Zámek žije! Ta však letos bude probíhat trochu netradičně. Akce bude zahájena přesně v 11.00 hodin příjezdem hraběcí rodiny. Její slavnostní uvítání však bude narušeno, neboť zámek a tvrz obsadili po 600 letech husité. Jak to všechno dopadne, prozradí původní divadelní hra z pera Aleše Vostřeze "Příjezd překvapené hraběcí rodiny aneb pokračování husitských válek v Hořicích", kterou sehrají členové spolku a do níž budou aktivně zapojeni i účastníci z řad veřejnosti.

Také další program bude bohatý. Vystoupí s hudebním programem obě hořické ZUŠky, pěvecký soubor Šťovík ze ZŠ a MŠ Na Daliborce a miletínští ochotníci sehrají Staré pověsti české. Děti z Dramaťáčku ZUŠ Hořice připravili pro své menší kamarády pohádku na motivy Princezny na hrášku. Připraveny budou aktivity pro děti, perníkářská dílna, malování na obličej, k vidění budou zvířátka a možná přijde i kouzelník.

Navečer zahraje muzikant Lukáš Koranda. Zpěvák pravidelně spolupracuje s kapelou Olympic jako textař.

Večer choreografií a orchestrální hudba ve Valdštejnské lodžii

Kdy: v pátek 16. června v 19.00 a v neděli 18. června v 15:00

Kde: Valdštejnská lodžie, Jičín

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Taneční ateliér Zuzany Richterové a taneční studio V pohybu Magdalény Rellichové v pátek 16. června představí choreografie inspirované židovskými autory. Taneční ateliér pod vedením Zuzany Richterové v nastudování původní choreografie Ohada Naharina: Echad Mi Yodea. A tři autorské duety a jedno sólo inspirované obrazy a poezii židovských autorů v podání členů tanečního studia V pohybu Magdalény Pupík Rellichové.

Odpolední koncert Vítání léta známých filmových a operních melodií v podání Tanvaldského komorní orchestru pod vedením dirigenta Graziano Sanvito se uskuteční v neděli od 15.00 hodin.

Den pro rodinu v Jičíně

Kdy: neděle 18. června od 10.00 do 18.00 hodin

Kde: Zámecký park, Jičín

Proč přijít: Den plný zábavy, setkávání a informací. V průběhu dne se vám představí subjekty a instituce působící v oblasti rodinné politiky v Jičíně a okolí. Těšit se můžete na zajímavý program, doprovodné aktivity, divadélko, hudbu a spoustu zajímavých informací.

NÁCHODSKO

Po stopách bojů z roku 1866

Kdy: sobota 17. června od 7.00 do 18.00 hodin

Kde: koupaliště ve Starkoči

Za kolik: startovné pro dospělé 30 korun, děti do 14 let 20 korun

Proč přijít: TJ Sokol Starkoč pořádá tradiční pochod „Po stopách bojů z roku 1866“.

Prezence se uskuteční v železniční stanici ve Starkoči od 7.00 do 10.45 hodin.

Cíl pochodu bude opět na koupališti ve Starkoči, a to do 18.00 hodin. Jde se za každého počasí a všichni účastníci obdrží pamětní list a sušenku. V cíli budou krásná originální razítka pochodu a od 13.30 zahraje živá hudba. Trasy jsou vhodné pro kola i elektrokola.

Bližší informace pro 48. ročník pochodu naleznete na: http://www.tjsokol.starkoc.net/pochod/2023-48.rocnik/

10. jubilejní sraz šlapacích vozítek v Náchodě

Kdy: sobota 17. června od 8.00 do 16.00 hodin

Kde: Dětské dopravní hřiště, Náchod

Proč přijít: Desátý ročník mezinárodního srazu šlapacích vozítek a moskvičů se uskuteční v sobotu na Dětském dopravním hřišti v Náchodě-Bělovsi. Vítány jsou jakákoli šlapací autíčka, vozítka, traktory, formule, vozidla s volantem i řidítky. Šlapací moskviče s řidičem i bez řidiče.

Program:

8.00 - 9.30 Registrace na Dětském dopravním hřišti v Náchodě

- dopředu se můžete přihlásit zde: http://slapacimoskvice.cz/prihlaska/

11.00 Start Spanilé jízdy šlapacích vozítek u bývalého Hotelu Itálie

- jízda po pěší zóně od Itálie na Masarykovo náměstí

13.00 Zahájení hlavního programu - Dětské dopravní hřiště Běloves

Soutěže pro děti (řidiče vlastních autíček)

- Jízda zručnosti - Nauka bezpečného provozu - Testy dopravní znalosti malých řidičů - Jízda podle předpisů, včetně světelné křižovatky

Soutěž pro dospělé

Hodnocená výstava šlapacích autíček v jednotlivých kategoriích:

- Šlapací auta značky Moskvič

- Šlapací autíčka

- Ostatní vozítka

Doprovodný program:

- Trampolína pro děti

- Nafukovací atrakce pro děti

- Výstava a prohlídka veteránů

Slavnost vína

Kdy: sobota 17. června od 13.00 do pozdních nočních hodin

Kde: Česká Skalice

Za kolik: vstupné v předprodeji 150 korun, na místě 200 korun, děti zdarma. V ceně vstupenky je degustační sklenička.

Proč přijít: V areálu Muzea Boženy Němcové a na louce pod muzeem se chystá už třetí ročník Slavnosti vína. Od 13 hodin se můžete těšit na prezentaci českých i moravských vinařů.

Program:

13–17 hodin Muzeum Boženy Němcové – expozice a výstavy

15 hodin Přednáška a řízená degustace: „Nejlepší vína z vinařské oblasti Čech“

13–18 hodin Koutek pro děti (malování na obličej, skákací hrad, jízda na koních)

13–18 hodin LUXFER OPEN SPACE Prostor pro současné umění: FRENCH WINES/ NAAAAASTY ART

Doprovodný program na louce pod muzeem

13 hodin Začátek programu, otevření areálu

13–13.15 hodin Cimbálová muzika Kobylka

13.15 hodin Slavnostní zahájení

13.30–15.30 hodin Cimbálová muzika Kobylka

16.00–17.00 hodin Dechový orchestr ZUŠ Nové Město nad Metují

17.30 hodin Dražba unikátních vín

19–22 hodin Crazy dogs – rokenrol

22.30–1.30 hodin Kapela Flám – poprock

Svatojánský jarmark

Kdy: sobota 17. června od 9.00 hodin

Kde: Žďár nad Metují

Proč přijít: Tradiční Svatojánský jarmark se uskuteční na návsi a nabídne nabitý program plný zábavy jak pro děti, tak i pro dospělé. O půl desáté dopoledne vystoupí děti ze základní školy, poté bude následovat veselé bubnování se Standou Vítem, odpoledne se můžete těšit na zábavnou show a focení s papoušky, vystoupí, zahrají a zazpívají Staropražští pardálové, Schovanky, Petr Martinák, Heebie Jeebies, FK Band Rock a Hodiny.

RYCHNOVSKO

Retro hračky

Kdy: od soboty 17. června

Kde: Muzeum Častolovicka

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Jak jinak se alespoň na chvíli vrátit do dětství než prostřednictvím hraček. Tuto příležitost jim nabídne Muzeum Častolovicka díky výstavě s názvem Retro hračky. Návštěvníci si na ní budou moci prohlédnout zejména hračky, s nimiž si hrály takzvané Husákovy děti, tedy hračky přibližně ze 70. až 90. let 20. století.

Den Policie ČR V Rychnově nad Kněžnou

Kdy: v pátek 16. června

Kde: v ulicích Rychnova nad Kněžnou a ve Zborovské ulici

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Atraktivní podívaná se naskytne v Rychnově nad Kněžnou u příležitosti Dne Policie ČR. Můžete se těšit na ukázky policejní činnosti, techniky i výstavu z policejní historie na Rychnovsku. Městem projede spanilá jízda 25 veteránů i moderních aut a motocyklů.

150 let SDH Vamberk

Kdy: v sobotu 17. června od 13.00

Kde: v areálu V Lukách ve Vamberku

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Oslavy 150 let SD Vamberk zpestří spanilá jízda techniky městem, ukázka činnosti dětského kroužku, vystoupí mažoretky Marlen a těšit se můžete na ukázku vyprošťování u dopravní nehody či ukázku psovoda Policie ČR. Na akci hasiči představí dobovou i současnou techniku, předvedou ukázku hašení hořícího automobilu a oslavy vyvrcholí koncerty.

TRUTNOVSKO

Harrachův parní víkend

Kdy: pátek 16. června - neděle 18. června

Kde: Železniční stanice Martinice v Krkonoších

Proč přijít: Spolek železniční historie Martinice v Krkonoších přináší pro místní a turistickou veřejnost víkend plný jízd nostalgických parních vlaků na trati Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou u příležitosti oslav roku Harrachů.

Soupravu historických vozů povede parní lokomotiva 310.0134. V soupravě bude zařazen restaurační vůz s drobným občerstvením.

Vlaky vyjíždí z unikátní stanice Martinice v Krkonoších, která byla pro svůj vzhled a technické vybavení v roce 2016 zapsána na seznam kulturních památek ČR. Je zde otevřeno železniční muzeum, naučná stezka v sobotu 17.6.2023 bude na nádraží speciální doprovodný program, který ve večerních hodinách přejde do 2. muzejní noci.

Na dopolední program pak plynule navazují městské slavnosti Jilemnice, město Harrachů.

9:10 odjezd Hraběte Harracha a jeho družiny z Martinic do Rokytnice a zpět

11:00 promenádní koncert C&K polního orchestru

12:17 příjezd Hraběte Harracha a hostí do Martinic - uvítací ceremoniál

13:10 odjezd Hraběte Harracha, hostí a kapely parním vlakem do Jilemnice

V Martinicích bude otevřené železniční muzeum a pro zájemce budou probíhat komentované prohlídky stanice. Je zajištěno dobré občerstvení.

19:00-24:00 muzejní noc

Prostory muzea i peron osvětlí petrolejky.

21:05 bude vypraven speciální noční vlak do Hrabačova.

22:05 příjezd nočního vlaku zpět do Martinic

Milovníci parního provozu jistě ocení možnost se svézt na trati Turnov - Malá Skála - Železný Brod - Semily - Stará Paka - Martinice v Krkonoších při pátečním návozu, případně v nedělní podvečer na cestě vlaku zpět do Turnova.

Festival DOTEKY

Kdy: pátek 16. června - sobota 17. června od 10.00 hodin

Kde: Horní Maršov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Dopolední workshopy pro dospělé. Pro děti se chystají tradiční řemeslné dílny, vše pod profesionálním vedením. Čekají vás dva koncerty Yellow sisters – jeden pro dospělé v kostele a druhý pro děti v zahradě a další skvělá hudba a divadlo z kufru. A co dalšího bude na místě přichystáno? Dobroty z kuchyně Doteku včetně obědového menu, hravá stezka pro menší děti, interaktivní procházka s průvodcem pro větší děti a dospělé, stánkový prodej a mnoho dalšího.

Vinná Stezka

Kdy: sobota 17. června od 11.00 do 16.00 hodin

Kde: Stezka korunami stromů Krkonoše, Janské Lázně

Proč přijít: Ochutnávka našich a zahraničních vín od partnerských Stezek korunami stromů. Kromě domácích vín budete moci ochutnat i vína z Německa, Rakouska, Slovinska, Slovenska, Francie a nově i Irska a Kanady! Degustační skleničky a jednotlivé vzorky budou k zakoupení přímo na Stezce.