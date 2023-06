První červnový víkend nabídne mnoho zajímavých akcí a událostí. Vyberte si z nabídky, kterou vám pravidelně přinášíme. Rádi fotografujete a natáčíte videa? Pokud kamkoliv zavítáte, napište nám o tom a pošlete snímky i krátké záznamy, rádi vše zveřejníme v rubrice Čtenář reportér.

Vinum et Cetera. Ilustrační snímek. | Foto: archiv kláštera

HRADECKO

KreatFest

Kdy: od pátku 2. do soboty 3. června

Kde: v Centru uměleckých aktivit v Tomkově ulici v Hradec Králové

Proč přijít: KreatFest by měl vnést nový vítr do škol, kulturních institucí i tam, kde probíhají jakékoliv vzdělávací aktivity pro mládež i veřejnost. Během dvou dnů se proto budou moci návštěvníci ponořit do zábavných, odvážných a leckdy i velice intenzivních metod učení. Zkušení lektoři se budou v průběhu festivalu věnovat například vedení koučovacích rozhovorů, zážitkovému workshopu na téma Léto 1949 nebo dialogickému jednání.

Burger Street Festival

Kdy: od pátku 2. do neděle 4. června

Kde: v obchodním domě Futurum v Hradci Králové

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Čeká na vás víkend s karavanou burgerů, hranolek, zmrzlinářů a drinků. Novinkou je, že na festivalu probíhají testovací jízdy nového Peugeotu 408. Registruj se zdarma a projeď se přímo na festivalu.

Folklórní festival Pardubice - Hradec Králové

Kdy: od pátku 2. do neděle 4. června

Kde: V Hradci Králové odpoledne v Žižkových sadech a navečer na Šrámkově statku (3. 6.) a Pardubicích (2. a 4. 6.)

Proč přijít: Jedná se o jeden z nejvýraznějších českých folklorních festivalů, který spojuje dvě východočeská města, Pardubice a Hradec Králové. Již pojednatřicáté si tak podají ruce dobří sousedé a přátelé folkloru z Čech, Moravy, Slovenska a ze Srbska a nabídnou prestižní přehlídku lidového tanečního umění.

Dětský den v Muzeu války 1866

Kdy: v sobotu 3. června

Kde: v Muzeu války 1866 na Chlumu

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Přijďte oslavit Den dětí a Nenechte si ujít návštěvu Muchomilovy dílny na Chlumu. Připravena bude zábavná trasa za pokladem, na jejímž konci bude čekat účastníky sladká odměna. V tvořivé dílně si pak děti vlastnoručně vyrobí plyšového mušího kamaráda od muzejního maskota Muchomila. Sada k výrobě bude k zakoupení na místě.

Pozvánka:

Hudební festival "O100fest"

Kdy: v sobotu 3. června od 14.30

Kde: v areálu Smetanovy chaloupky v Chlumci nad Cidlinou

Za kolik: dospělí 150 Kč, děti 50 Kč, členové chl. skauta zdarma

Proč přijít: Na tomto ukončení oslav 100 let skautingu v Chlumci nad Cidlinou na vás čeká skvělé jídlo, pití a zábava v areálu Smetanovy chaloupky. Zahrají vám: Dou Naboso, The Last Help, Něco chybí, Sentyment, Total Randall.

Den s Českým rozhlasem na Stříbrňáku

Kdy: v sobotu 3. června od 10 hodin

Kde: kemp Stříbrný rybník, Hradec Králové

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Český rozhlas slaví v letošním roce 100 let od zahájení pravidelného vysílání. Při této příležitosti připravil Český rozhlas Hradec Králové v sobotu 3. června v královéhradeckém kempu Stříbrný rybník celodenní zábavný program pro celé rodiny. Od 10 hodin se na hlavním pódiu vystřídají zpěváci Michal Horák, Miloš Dvořáček, skupina Plavci a Helena Hamplová s dcerou Leontýnkou. V přímém přenosu ve 12 hodin se v kulinářské soutěži utkají šéfkuchař Radek Pálka a známí moderátoři Láďa Hruška a Patrik Rozehnal. Po 15. hodině přivítá v pořadu Na větvi s Halinou spisovatelka Halina Pawlowská herce Ivana Vodochodského a Světlanu Nálepkovou. Chybět nebudou taneční vystoupení Veroniky Lálové a skupiny T-bass, footbag show mistrů světa Tomáše Tučka a Patrika Černého, kouzelnická show Nikolase Kary, cestovatelské postřehy novináře Petra Voldána a autogramiáda hradeckých hokejistů. Připraveny jsou i ukázky výcviku policejních psů, sokolnictví, hasičské techniky a historických škodovek. Součástí Dne s Českým rozhlasem budou i poradny, stánky s regionálními potravinami a řada atrakcí pro děti.

Rychnovským zámkem provede návštěvníky hraběnka Andrea Kolowrat Krakowská

JIČÍNSKO

Veteránem Českým rájem

Kdy: 2. - 4. června

Kde: Kemp Rumcajs, Jičín a okolí

Proč přijít: Tradiční setkání spojené s výletními jízdami krajem Českého ráje. Akce je vypsána pouze pro stroje vyrobené do roku 1945 včetně.

Pátek 2.června:

11:00 Sraz účastníků v kempu Rumcajs v Jičíne

13:00 Start páteční jízdy (po obědě)

Sobota 3.června:

9:00 Rozprava v kempu,

9:15 odjezd na Valdštejnovo náměstí v Jičíně

10:30 Start sobotní jízdy

Neděle 4. června:

10:00 Strat spanilé jízdy z kempu

12:00 Vyhodnocení soutěže elegance v Libáni na náměstí

12:15 Závěr akce a odjezd do kempu

Boudo, budko… aneb jak se bydlí v přírodě

Kdy: do 17. září 2023

Kde: Muzeum hry, Jičín

Proč přijít: Výstava se zabývá pestrým světem zvířecích obydlí, a to ze všech možných úhlů pohledu. V přírodě naleznete mnoho důvodů, proč mít svoji skrýš, stejně jako nekonečné množství materiálů, z nichž se dá obydlí postavit. Na zahradě i na výletě můžete objevit jak jeden keramický hrníček pro jednu larvičku, tak panelák pro tisíce jedinců, jak hnízdečko na jeden měsíc, tak hrady sloužící mnoho let. Mezi zvířaty existují architekti budující domy s podzemními zahradami a klimatizačními systémy i „lajdáci“, kterým stačí vyležený důlek v zemi. Máme zvířecí vyznavače squattu i kempování, hosty i bezdomovce. Všechny tyto „zvířecí domečky“ vám představí pomocí sbírkových předmětů, makropreparátů, fotografií i nákresů a jak už bývá v našem muzeu tradicí i pomocí živých zástupců. Ti se v průběhu výstavy vystřídají, protože ne všechny je možné vystavovat od května do září.

NÁCHODSKO

Josefovské čarování

Kdy: 3. - 4. června

Kde: Pevnost Josefov - Bastion No. I a podzemí

Proč přijít: Během čarovného víkendu bude josefovské podzemí patřit strašidlům Bubetce a Smítkovi. V rámci prohlídky Bastionu I a podzemí se setkáte nejen s oběma strašidly, ale i s jejich kamarády. Těšit se můžete také na čarodějné dílničky v pevnostních kasematech.

Pozvánka:

Vinum et Cetera

Kdy: sobota 3. června od 13.00 hodin

Kde: Broumov

Za kolik: 120 korun na místě, 100 korun v předprodeji, vína se platí zvlášť

Proč přijít: Tradiční a návštěvníky vyhledávaná ochutnávka nejlepších českých a moravských vín ze Salonu vín ČR, která se koná na nádvoří broumovského kláštera. Milovníci vína mohou ochutnávat a vybírat z pestré nabídky špičkových tuzemských vín. Kromě ochutnávky se o víně dozvědí také mnoho informací, včetně zajímavostí o pěstování a technologii zpracování. Hudební program obstará Cimbálová muzika Aleše Smutného. K občerstvení budou mimo obložených chlebů s domácími pomazánkami také prvotřídní sýry včetně toho broumovského.

Pozvánka:

Pozvánka:

RYCHNOVSKO

Orlický sekáč

Kdy: sobota 3. června od 8.00

Kde: v Nebeské Rybné

Proč přijít: Již 12. ročník Orlického sekáče je zajímavou podívanou a také otevřeným mistrovstvím v kosení louky. Soutěžit zde budou muži, ženy i děti. Pozor, prezence pro soutěžící je již od 6.30 do 7.30. Akce je důkazem, že staré tradice v Orlických horách mají stále své místo, nositele i příznivce. Díky nim přežívají.

Je tu další Orlický sekáč: naklepat kosy, nabrousit a mistrovství může začít

26. týnišťský swingový festival Jardy Marčíka 2023

Kdy: v pátek a sobotu 2. a 3. června od 18.00

Kde: na Tyršově náměstí v Týništi nad Orlicí

Za kolik: dvoudenní: 400 korun, jednodenní: 250 korun, na místě budou k dispozici i cenově zvýhodněné jednodenní vstupenky pro studenty, seniory a žáky ZŠ

Proč přijít: Čekají vás dva večery plné dobré swingové hudby a pohody v příjemném prostředí, občerstvení (jídlo, nápoje – nealko i alko, víno z Moravy) a snad i hezké počasí. Největšími hvězdami festivalu letos budou Chantal Poullain s triem Štěpána Markoviče a Václav Noid Bárta, kterého doprovodí Mladý týnišťský big band.

Komentovaná prohlídka zahrady kapucínského kláštera

Kdy: v pátek 2. června od 16.00

Kde: v klášterní zahradě v Opočně

Proč přijít: Nově zpřístupněný areál klášterní zahrady se stal novou zelenou oázou v centru městečka, které láká k procházkám, relaxaci, četbě a kromě toho tu vznikla také komunitní zahrada. Chcete se o tomto místě dozvědět více a třeba i nějakou tu zajímavost? Pak si určitě nenechte ujít první z komentovaných prohlídek, která se tu uskuteční při příležitosti Noci kostelů. „Genius loci“ kláštera a zahrady vytváří nezaměnitelnou atmosféru místa, která i dnes osloví každého, kdo chce a umí naslouchat. Hradební zeď evokuje ohraničený ráj na zemi, vzbuzuje iluzi chráněného místa, kde se takřka zastavil čas. Je ideálním místem k odpočinku, zastavení a zamyšlení. Součástí komentované prohlídky bude výklad o historii zahrady, kláštera, fundátorů i samotných obyvatel konventu – kapucínů.

Svátek swingové hudby v Týništi zpestří Chantal Poullain a Václav Noid Bárta

Noc kostelů

Kdy: v pátek 2. června od 17.00

Kde: v Opočně

Proč přijít: Otevřeny budou všechny opočenské kostely, zvonice u Mariánského kostelíku, kostnice a také děkanství na Trčkově náměstí. Srdečně zve Římskokatolická farnost – děkanství Opočno. Za prohlídku rozhodně stojí, tak si tuto příležitost nenechte ujít.

TRUTNOVSKO

CIRK UFF

Kdy: 31. května - 4. června

Kde: Uffo, Trutnov

Proč přijít: Letošní peckou je premiéra australských akrobatů! Dechberoucí kousky opět předvedou Cirk La Putyka, Losers Cirque Company nebo elektrizující spojení světových umělců Highwire Entertainment oceněné jako nejlepší cirkus roku 2022. Chybět nebudou ani pouliční akrobaté a koncerty. Navštívit kterékoliv představení, to je čistá radost!

Zahájení lázeňské sezóny 2023

Kdy: 3. června

Kde: Janské Lázně

Proč přijít: Největší a vyhlášená akce v Janských Lázních. Čekají na vás skvělá vystoupení, bohatý program pro děti před Vesnou, ale i na kolonádě, kyvadlová doprava z Trutnova zdarma a silniční vláček po areálu lázní. V letošním roce nebude společenský večer a Kolonáda je pro vás otevřena až do 22:00 hodin.

Program akce10:00 Zahájení

10:30 Křtění pramenů

11:00 Bára Basiková & Blue Cimbal

13:30 ABBA WORLD REVIVAL

16:00 The Bugles – Beatles revival

Program stanoviště na kolonádě

Výročí 60 let KRNAP – stánek soutěže pro děti

Stezka korunami stromů Krkonoše – zastávka u Emila

Program stanoviště VESNA

Hudba Michaela Music a Ježkovy voči

Loutkové pohádky

Řemeslný trh

Dřevěný kolotoč

Soutěže Krakonošova stezka

Stanoviště Horské služby: ukázky první pomoci

Jízda na oslících

Barevný vláček pro nejmenší

Pozvánka: