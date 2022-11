Muzeum východních Čech v Hradci Králové připravuje před historickou budovou na Eliščině nábřeží i v prostorách muzea Muzejní adventní trh, který se uskuteční od 25. do 27. listopadu.

Řemeslné workshopy

„V sobotu chystáme pro návštěvníky v prostorách muzea také speciální workshopy s oceněnými řemeslníky. Bude možné nahlédnout pod ruce formířů, vyzkoušet si například techniku modrotisku a zjistit, jak se taková forma na modrotisk vyrábí, dále objevit kouzlo zdobených perníčků nebo výroby betlémových figurek,“ říká za muzeum Lucie Peterková.

Venkovní trhy

Venkovní trhy budou přístupné zdarma, denní jednotné vstupné 90 korun platí pouze do vnitřních prostor a zahrnuje vstup do výstav (Měnící se svět, Četnické humoresky v Salonu republiky) a expozic (Cesty města).

Přijměte pozvání na již 33. Muzejní adventní trh, poslechněte si koledy, zastavte se s přáteli a zapomeňte na předvánoční shon. Potěšte se zručností poctivých a oceněných lidových řemeslníků z celé republiky nabízejících široký sortiment kvalitních výrobků z přírodních materiálů v podobě perníků, šperků, svíček z včelího vosku, mýdla či perličkových ozdob z Poniklé a mnoho dalších produktů. Přijďte prožít první adventní víkend spjatý s předvánoční tradicí v neopakovatelné atmosféře ojedinělé Kotěrovy stavby.

Pátek 15.00 – 20.00 hodin, sobota 9.00 – 19.00 hodin, neděle 9.00 – 16.00 hodin.

Farmářské trhy nabídnou kvalitní a čerstvé potraviny

KDY: 26. listopadu

KDE: Hradec Králové



V sobotu 26. listopadu můžete u Obchodního centra Atrium mezi 8. a 12. hodinou ochutnávat a nakupovat kvalitní a čerstvé potravinářské výrobky nejen z hradeckého regionu.



Na trzích najdete stánky se širokým sortimentem zboží. Budete moci vybírat z nabídky uzenářských výrobků, domácích mlékárenských výrobků, mnoha druhů chleba a pečiva a dalšího zboží. Své výpěstky a výrobky budou prezentovat sami producenti, kteří kladou ve své činnosti důraz především na kvalitní suroviny, ekologický způsob zemědělství a tradiční způsoby zpracování zdravotně nezávadných surovin bez použití konzervantů a jiných aditiv.

Muzeum hraček Stuchlíkovi otevřelo expozici betlémů

KDY: v těchto dnech

KDE: Nový Bydžov

V muzeu hraček můžete v prosinci vidět unikátní expozici betlémů, kterou tam každým rokem vystavuje místní varhaník a betlémář Ondřej Vávra. Stěžejní oblastí v betlémářství je pro Ondřeje výroba a řezba Kralických betlémů, ovšem zálibu si našel i v malbě betlémů papírových z významných betlémářských lokalit, kde jsou tradicí ručně malované betlémy na kartonu.

Letošní expozice se rozrostla o několik velice hodnotných exponátů. Jedná se například o ručně malovaný a zrestaurovaný Oustecký betlém lidového malíře Zdeňka Škarky, který pochází z Ústí nad Orlicí a byl namalován v 50. až 60. letech minulého století. Je nezvyklé, že je celý autorský a dochoval se zcela kompletní. Velkou zajímavostí bude také rozměrný betlém z olivového dřeva, který byl vyřezán přímo ve městě Betlém.

Muzeum připravuje adventní tvořivou dílnu

KDY: 26. listopadu

KDE: Rokytnice v Orlických horách



V sobotu 26. listopadu se od 10 hodin bude konat v Sýpce – Muzeu Orlických hor tradiční tvořivá dílna aneb Vítání adventu v Sýpce, během které si za pomoci muzejníků můžete vyrobit vlastní adventní věnec. Vše bude připravené na místě, přineste si pouze čtyři svíce v barvě, která se vám nejvíce líbí. Akce se koná od 10 do 17 hodin nebo do úplného rozebrání připraveného materiálu. Vstupné dobrovolné.

Kvasiny rozzáří stromeček s Ježíškovou schránkou

KDY: 26. listopadu

KDE: Kvasiny

Kvasiny zvou na rozsvícení vánočního stromečku, které se uskuteční v sobotu 26. listopadu od 17.30 hodin u obecního domu naproti hasičské zbrojnici v Kvasinách. V doprovodném programu vystoupí děti z mateřské a základní školy a Dobrušsské žesťové sdružení. U stromečku bude umístěna Ježíškova schránka, do které mohou děti vhazovat svá přání, a to do 15. prosince. Důležité je uvést svoji adresu, aby Ježíšek mohl odpovědět. Teplé nápoje zdarma.

Vánoční smrk od pana Smrčka v Dobrušce se rozzáří tuto neděli

KDY: 27. listopadu

KDE: Dobruška



Zajímavý příběh má letošní vánoční strom pro Dobrušku. "Je to docela fór, tenhle stříbrný smrček je od pana Smrčka z Javorové ulice," prozradil místostarosta Jan Špaček. Šestačtyřicet let starý smrk stříbrný byl původně 14 metrů vysoký, zkrácen byl o dva metry. Rozsvítí se v neděli 27. listopadu v 17 hodin na náměstí F. L. Věka. Při té příležitosti pronesou úvodní slovo starosta města Miroslav Sixta a farář římskokatolické farnosti v Dobrušce Emil Hoffmann. Připraveno je také vystoupení žáků hudebního a literárně-dramatického oboru místní základní umělecké školy. V tentýž den už od 13 do 18 hodin se přitom můžete těšit rovněž na Vánoční jarmark v bývalém sídle Komerční Banky a přilehlém podloubí na náměstí F. L. Věka .