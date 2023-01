Po dvou letech, kdy se Univerzita Hradec Králové (UHK) kvůli pandemii covid-19 prezentovala uchazečům a uchazečkám o studium výhradně online, se vrací k tradici standardních dnů otevřených dveří. Ty se na UHK konají v pátek 13. ledna a v sobotu 4. února. Program se odehrává převážně v univerzitním kampusu Na Soutoku v Hradecké ulici, v pátek 13. ledna od 9.00 do 15.00 hodin, v sobotu 4. února pak od 9.00 do 14.00 hodin. Ve stejný čas se ale návštěvníkům otevřou i univerzitní koleje (Palachova ul.) a budova nově zrekonstruované Filozofické fakulty UHK, která se nachází na nám. Svobody.

„Novinkou letošního roku je spojení UHK s některými podniky a kulturně-vzdělávacími institucemi v našem krásném městě, na základě návštěvy našich dnů otevřených dveří získají návštěvníci speciální slevový kupon, který mohou v dny konání uplatnit třeba formou sníženého vstupného na Bílou věž, do Muzea východních Čech v Hradci Králové nebo si dát zdarma dobrou kávu či zlevněný oběd na náměstí,“ uvádí rektor Kamil Kuča.

Podrobný program naleznete na webu univerzity.

Modeláři zamíří do Aldisu. Speciální cena slibuje let větroněm

KDY: 14. ledna

KDE: Hradec Králové



Klub hradeckých modelářů při Junior klubu Hradec Králové zve veřejnost na další ročník soutěže plastikových modelářů Hradecký lev, který se odehraje v prostorách Kongresového centra Aldis Hradec Králové v sobotu 14. ledna od 10.00 do 16.00 hodin.



Můžete se těšit na tradiční soutěžní, speciální a tematické kategorie, besedu s piloty vrtulníku Mi-24 Hind a Tap-1 Cobra, modelářské workshopy a pestrý doprovodný program.



Speciální cena Aeroklubu Hradec Králové bude seznamovací let větroněm po krajském městě.

Desky patří na gramofon aneb burza vinylů

KDY: 14. ledna

KDE: Hradec Králové

Burza vinylů, CD a dalších nosičů – gramofonové desky, kompaktní disky, audiokazety, hudební DVD, knihy a časopisy o hudbě, plakáty a fotky, gramofony a jejich příslušenství, zkrátka burza všeho, co se hudby týká.

Restaurace U Letců přivítá tuto sobotu od 10:00 do 15:00 ve venkovním zastřešeném areálu další burzu vinylů. Minule zde prodejci nabízeli nespočet desek napříč všemi žánry, ale nejvíc zastoupeny byly zahraniční a české rockové vinyly.

Vstup pro kupující zdarma. Vítáni jsou všichni prodejci. Kdo bude mít pár desek v ruce nebo v tašce, nezaplatí nic. Přímo před restaurací se nachází stanice MHD a parkoviště, areál vlastní bezbariérový přístup. Kdo má zájem stůl, ať napíše nebo zavolá pro další informace na: jjsdist@volny.cz nebo 606 267 190.

Cirkus Ponorka odehraje koncert U Stolu

KDY: 14. ledna

KDE: Hradec Králové



Unikátní one-man show plná kytary, perkusí a zpěvu v režii Honzy Ponocného. To je koncert Cirkus Ponorka, který odstartujev sobotu 14. ledna v Hradci Králové U Stolu od 20.00 hodin. Vstupné 280 korun.

Putovní výstava představuje vizuální básně Václava Havla

KDY: v těchto dnech

KDE: Hradec Králové

Výstava Václav Havel – Antikódy představuje nejzajímavější vizuální básně Václava Havla ze sbírky Antikódy, které vytvářel především v první polovině 60. let. Expozice je k vidění v Galerii Centra celoživotního vzdělání do konce února a pořádá ji Knihovna města Hradec Králové.

Orlickem se proženou závody na saních rohatých

KDY: 14. ledna

KDE: Orlické Záhoří



Závod na saních rohatých se uskuteční následující sobotu 14. ledna ve Ski areálu Černá Voda, Orlické Záhoří. Začátek od 12.30 hodin.

Tradici krajkářství přiblíží výstava v knihovně

KDY: v těchto dnech

KDE: Kostelec nad Orlicí

Muzeum a galerie Orlických hor, Městská knihovna Kostelec nad Orlicí a Muzeum krajky Vamberk pořádají výstavu Tradice krajkářství na Vamberecku. Událost zahájí přednáškou Martina Rejzlová ve čtvrtek 12. ledna od 17.00 hodin v sále kostelecké knihovny.

Výstava mapuje život i dílo Jaroslava Foglara

KDY: v těchto dnech

KDE: Žamberk



Výstava v Městské knihovně Žamberk pojednává o Jaroslavu Foglarovi, který žil v letech 1907 až 1999. Příběhy jeho Rychlých šípů a Hochů od Bobří řeky zná asi každý z nás. Na výstavě si je můžete připomenout a prohlédnout ukázky z knih a komiksů, výňatky z jeho zápisků, fotografie a fragmenty mapující táborový život skautského oddílu Pražská Dvojka, který proslulý Jestřáb po celý život vedl.

Přírodou za řemesly Orlických hor

KDY: v těchto dnech

KDE: Rokytnice v Orlických horách

Moderní muzejní expozice muzea Sýpky s názvem Přírodou za řemesly Orlických hor vznikla s cílem přiblížit široké veřejnosti vazbu člověka na prostředí, v němž žije. Tradiční regionální řemesla Orlických hor jsou tak v souladu s touto myšlenkou představována ve vazbě na přírodní zdroje. Expozice návštěvníka seznámí nejen s primárními surovinami potřebnými pro řemeslnou produkci, ale také s jejich lokálními ložisky. Z okolního prostředí do řemeslné výroby ovšem nevstupují pouze primární suroviny. Životní prostředí poskytuje také nutnou energii, ať již v podobě přímého využití síly živlů nebo nepřímo prostřednictvím paliva.

Mimo činností směřujících k výrobě nejrůznějších užitných i uměleckých předmětů je pozornost zaměřena i na řemesla zajišťující produkci surovin a energie (jako je například uhlířství či popelářství). Informace jsou poskytovány nejen formou vlastních exponátů a popisků, ale také pomocí audiovizuálních průvodců. Zvídavější návštěvníci ocení přístup k interaktivní encyklopedii s množstvím doplňujících informací.

Součástí expozice je unikátní třípatrový model lesního biotopu. Ten obsahuje více než 50 preparátů živočichů, především ptáků. Pozitivní je také skutečnost, že ani jeden z těchto tvorů nezahynul záměrně za účelem jeho preparace. Návštěvník tak má možnost detailně si prohlédnout tvory, které normálně zahlédne pouze letmo. Díky použití moderní audiovizuální techniky se návštěva expozice Přírodou za řemesly Orlických hor stává nevšedním zážitkem.