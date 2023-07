/TIPY DENÍKU/ Jak si užít nadcházející víkend v Královéhradeckém kraji? Máme pro vás pravidelnou várku lákavých tipů, podívejte se.

Pivobraní v Náchodě | Foto: Archiv

HRADECKO

Velká letní výstava stavebnic

Kdy: do neděle 16. července

Kde: ZŠ Štefcova, Hradec Králové

Za kolik: 60 korun dospělí / 30 korun děti do 15 let a ZTP

Proč přijít: Na výstavě stavebnic vás čeká přes tisíc modelů a setů, uvidíte unikátní dioramy a působivé instalace stavebnic, užijete si zábavné soutěže v herním koutku a kvíz o ceny a budete si moci zakoupit i suvenýry. Výstava se koná ve velké tělocvičně základní školy na adrese Štefcova 1092. O víkendech je výstava otevřená od 9 do 18 hodin, ve všechny všední dny od 10 do 17 hodin.

Farmářské trhy

Kdy: sobota 15. července

Kde: Tylovo nábřeží, Hradec Králové

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Po krátké pauze se opět konají farmářské trhy na Tylově nábřeží v Hradci Králové. V sobotu 15. července si zájemci zakoupí regionální produkty od 9 do 13 hodin. Návštěvníci se mohou těšit i na doprovodný program, tentokrát se zaměří na mikrobylinky neboli microgreens.

Prázdninové farmářské trhy se konají už v sobotu na hradeckém Tylově nábřeží

Skautská dechovka

Kdy: neděle 16. července od 16 do 18 hodin

Kde: Jiráskovy sady, Hradec Králové

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Hradecká kulturní a vzdělávací společnost pořádá další promenádní koncert v Jiráskových sadech na soutoku Labe a Orlice. „Ti, kteří patří mezi pravidelné návštěvníky promenádních koncertů, si pochvalují příjemně strávená nedělní odpoledne s dobrou hudbou, a to navíc bez vstupného,“ říkají k akci pořadatelé. Tentokrát návštěvníky čeká koncert nazvaný Skautská dechovka, diriguje Václav Jandl.

Pozvánka:

Prohlídky Kaple Zjevení Páně s průvodcem

Kdy: neděle 16. července ve 14 a v 15 hodin

Kde: Kaple Zjevení Páně ve Smiřicích

Za kolik: dospělí 85 korun / důchodci, děti 6–15 let, studenti, ZTP, členové KČT 60 korun

Proč přijít: Kaple Zjevení Páně ve Smiřicích je cenná nejen architektonicky, ale i díky ojedinělému, kompaktnímu, slohově jednotnému interiéru, který od dostavby kaple nedoznal větších změn. Autorství je spojováno se jmény Kryštofa Dientzenhofera a Jana Blažeje Santiniho, ale není dosud přesně určeno. Zámecká kaple Zjevení Páně byla pro svoji výjimečnou architekturu prohlášena v roce 1996 za národní kulturní památku.

JIČÍNSKO

Výstava Svět kostiček

Kdy: do 23. července, denně od 10.00 do 17. 00 hodin

Kde: Masarykovo divadlo, Jičín

Za kolik: Vstupné činí 80 korun, děti a senioři zaplatí 60 korun

Proč přijít: Sál Masarykova divadla se proměnil v pohádkový svět poskládaný z kostiček SEVA. Vystavené jsou modely postaviček nejen z Večerníčků, ale i mnoha dalších českých a zahraničních pohádek. Nechybí zde velká dětská kostičková herna.

Středověký food festival na zámku Dětenice

Kdy: sobota 15. července od 11.00 do 18.00 hodin

Kde: Zámecký park, Dětenice

Za kolik: vstupné na festival 150 korun, děti do 15 let zdarma

Proč přijít: Přijeďte do Dětenic nasát letní atmosféru se vším všudy! Chystá se program pro všechny generace. Pro děti jsou navíc připravené střelnice, vystoupení sokolníka s dravými ptáky i malování na obličej a také ukázka děl Dospělí také určitě ocení rytířské klání, tanečnice, středověkou kapelu, bary a spoustu sudů domácího dětenického piva. Další středověký program, dobová kapela s tanečnicemi, vystoupení fakíra a kejklíře, čaroděje, ukázky dělostřelby, oběšení a mnoho dalšího.

A na co se můžete těšit? Na opékání celého čuníka, krocany na ohni, chobotnice, ústřice, krevetky, olihně, mušličky, středověký burger, kuří hnátky, jehněčí klobásky, čertovské klobásky a domácí uzené z udírny, jitrnice a jelítka, tataráček z čerstvého tuňáka, maďarský gulášek, beránka na otevřeném ohni, domácí bramboráky, kysané zelí, domácí koláčky i ovocné knedlíčky.

NÁCHODSKO

Oživlý Josefov

Kdy: 14. - 15. července

Kde: Jaroměř-Josefov

Proč přijít: Pevnostní město ožije 14.až 15. července dobovým životem. Těšit se můžete na postavy v dobovém kostýmu, na vojsko, tržiště na náměstí, řemeslný jarmark, josefovské pivo a další dobroty, dobovou hudbu, loutkové divadlo i bitevní ukázku. Josefov se na chvilku vrátí do dob své největší slávy, prostor kolem kostela Nanebevstoupení Páně a na Bastionu IV i letos zaplní trhovci a řemeslníci, po městě budou jezdit kočáry tažené koňmi, uvidíte nastoupenou armádu i korzující dámy v krásných šatech.

Program vznikl ve spolupráci místních spolků, organizací a dalších partnerů. Poprvé ve své historii, bude mít Oživlý Josefov dvoudenní trvání. Páteční program bude probíhat pouze na Bastionu IV, od 17.00 do 22.00 hod, kde je pro všechny příchozí připraven lákavý tvůrčí a divadelní program.

Pivobraní

Kdy: sobota 15. července od 12.00 hodin

Kde: Masarykovo náměstí, Náchod

Za kolik: v předprodeji 350 korun, na místě 400 korun

Proč přijít: Největší událost letních prázdnin v Náchodě slaví jubilejní 10. výročí! A vy u toho nesmíte chybět. Těšte se na přehlídku pivovarů a pořádnou nálož muziky. Vystoupí Pokáč, Arakain, Alkehol, AC/CZ, Roxette revival a Warování.

Hronovská pouť

Kdy: 14. - 16. července

Kde: náměstí, Hronov

Proč přijít: Těšte se na mnoho atrakcí pro děti i dospělé, program pro celé rodiny. Pouťové atrakce budou v provozu do půlnoci, nebude chybět stánkový prodej a občerstvení.

RYCHNOVSKO

Prorubská lávka

Kdy: v sobotu 15. července

Kde: v areálu v Prorubkách

Za kolik: 80 korun, děti do 15 let zdarma, v ceně jsou dva losy do tomboly

Proč přijít: Na již 33. ročník Prorubské lávky zve Český svaz ochránců přírody v Prorubkách spolu s obcí Liberk. Soutěž odstartuje už v 11 hodin, kdy svůj um předvedou předškoláci. Čeká na ně soutěž v neckách, souboj, dále disciplíny trakař a jízda na kole. První cenou bude koloběžka. Soutěž pro dospělé začne asi ve 13 hodin. Soutěžit budou dvojice v jízdě na trakaři v masce, další mohou zkusit přechod lávky v ploutvích, válení pivního sudu přes lávku, souboj a hlavní soutěží bude jízda na kole. První cena je televize.

Kultura pod hvězdami: Muzikály naruby

Kdy: v pátek 14. července od 20.00

Kde: nádvoří zámku Opočno

Za kolik: v prodeji už pouze vstupenky za 590 a 690 korun

Proč přijít: Koncertní zábavná show je naplněná těmi největšími hity z českých i světových muzikálů. Muzikály Naruby, to je koncert živé kapely, která hraje známe hity tak, jak je ještě nikdy nikdo neslyšel.

O prázdninových víkendech se otevírá šedivinský kostel svatého Josefa

Toulky s Andělem

Kdy: v sobotu 15. července ve 14.00

Kde: v Opočně

Za kolik: dobrovolný příspěvek

Proč přijít: Na komentovanou prohlídku, kde se dozvíte i stavebním vývoji města a jeho historii ve středověku a novověku, se můžete vydat s historikem Pavlem Andělem. Sraz je u mariánského sloupu na Kupkově náměstí.

Kultura pod hvězdami: V Paříži bych tě nečekala, tatínku

Kdy: v sobotu 15. července od 16.30

Kde: nádvoří zámku Opočno

Za kolik: v prodeji ještě několik vstupenek za 470 a 490 korun

Proč přijít: Výběrčí přímých daní ze zapadlého provinčního městečka se jednoho dne rozhodne, že překvapí svoji dceru a navštíví ji v Paříži.

Kultura pod hvězdami: Okno mé lásky

Kdy: v sobotu 15. července od 20.45

Kde: nádvoří zámku Opočno

Za kolik: zbývá několik vstupenek v ceně 590 a 690 korun

Proč přijít: Hit muzikál s písněmi Petra Jandy a skupiny Olympic přibližuje příběh mladého umělce Davida, na kterého rány osudu dopadaly tak často, až přestal věřit v krásu života. Ale jediné setkání s charismatickou tanečnicí…

Za poklady: archeologické léto zavede na zříceninu hradu Velešov u Potštejna

Woodoo karneval

Kdy: v sobotu 15. července od 19.30

Kde: koupaliště Kostelec nad Orlicí

Za kolik: děti do 15 let zdarma, dospělý návštěvník v masce 390 korun, bez masky 500 korun

Proč přijít: Je tu pátý ročník Voodoo karnevalu. Jedinečný večírek plný výjimečných masek, kostýmů, barev, iluzí, bezedných drinků, protančených nohou a odpravených bránic. To je legendární Voodoo Karneval. Masky, kapely, DJs.

TRUTNOVSKO

1. Krkonošský parní víkend

Kdy: 15. a 16. července

Kde: železniční stanice Martinice v Krkonoších

Proč přijít: Spolek železniční historie Martinice v Krkonoších přináší pro místní a turistickou veřejnost 13. ročník jízd nostalgických parních vlaků na trati Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou. Soupravu historických vozů povede zcela mimořádně parní lokomotiva Sedma 354.7152., kterou přiveze z Kněževsi společnost KHKD. Mezi čtyřmi osobními vozy bude zařazen restaurační vůz s drobným občerstvením. Vlaky vyjíždí z unikátní stanice Martinice v Krkonoších, která je pro svůj vzhled a technické vybavení od roku 2016 kulturní památkou. Je zde otevřeno železniční muzeum, a v sobotu bude na nádraží program pro rodiče s dětmi. https://www.krkonose.eu/rodinne-soboty-nostalgicke-jizdy…

Akce 1. Krkonošský parní víkend je spojená s „Krakonošovými letními podvečery“ v Jilemnici.

Zkus noční Kuks

Kdy: sobota 15. července od 18.00 do 22.00 hodin

Kde: Kuks

Proč přijít: Rozběhněte se s námi v sobotu se startem ve 21:30 do šestého ročníku běžecké akce Zkus noční Kuks. Proběhněte za svitu čelovky velkolepým barokním komplexem bývalých lázní s hospitálem a jeho okolím. Na trase 10km poběžíte z Kuksu do Braunova Betléma a přes Křížovou cestu 21. století zase zpět. Na trase 5km seběhnete z hospitálu k nočnímu Labi, minete Šporkův mlýn a pokračujete obnovenou hraběcí alejí stávající z 222 stromů ze Stanovic zpět do Kuksu.

V prostorách hospitální bylinkové zahrady startují v podvečer průběžně od 19:00 dětské závody. Zde můžete obdivovat pravidelný půdorys, štěrkové cestičky, pečlivě střižený zimostráz, obří obelisky a celou řadu soch. Starší děti startují na trase 1,15 km kolem nasvíceného hospitálu. Přijďte zažít kouzlo nočního běhu, svým startem pomůžete se záchranou soch v celém areálu.

Další víkendové POZVÁNKY ZDE: