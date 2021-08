Krkonoše Amerikou

KDY: 6. - 8. srpna

KDE: Vrchlabí

ZA KOLIK:

Šestý ročník akce Krkonoše Amerikou se uskuteční od pátku do neděle v areálu Holiday park Vrchlabí Liščí Farma. Celovíkendová akce slibuje obří šapitó, americká auta, motorky, skvělou hudbu, jídlo, dražbu, soutěže, stánky a mnoho dalšího. V sobotu od 19:30 hodin vystoupí i známá a oblíbená zpěvačka Lenny. Podrobný program najdete na webu: http://krkonoseamerikou.cz/

Vavřinecká pouť v Náchodě

KDY: 7. - 8. srpna

KDE: Náchod

ZA KOLIK:



Pouťové atrakce budou v provozu od čtvrtka, v neděli v 9 hodin se v kostele sv. Vavřince uskuteční poutní mše svatá spojená s tradicí žehnání chleba. V souvislosti s poutí se řidiči musí připravit na dopravní omezení v podobě částečné uzavírky a omezeného parkování až po zcela uzavřené Masarykovo náměstí.

Rozkvetlý Náchod. Neváhejte a zapojte se do soutěže!

KDY: do 15. září

KDE: Náchod

ZA KOLIK:

Zdobí vaše okna nebo balkony květináče a truhlíky plné květin? Až do 15. září máte možnost přihlásit se do soutěže o nejhezčí rozkvetlé místo v Náchodě.

Soutěží se v kategoriích bytový dům, rodinný dům a celková úprava. Pořadatel si vyhrazuje možnost případného udělení zvláštní ceny.

A jak na to? Jednu až dvě fotografie rozkvetlého místa zašlete e-mailem na adresu a.brandejsova@mestonachod.cz nebo doručte na Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí, a to nejpozději do do 15. září.

Nezapomeňte uvést své jméno, adresu bydliště, adresu místa, kde je možné květinovou výzdobu zhlédnout a kategorii. Místo, kde se květinová výzdoba nachází musí být v Náchodě (všechna katastrální území města).

Vyhodnocení soutěže provedou členové komise pro životní prostředí letos v říjnu a vítězové všech kategorií budou odměněni.

Sběratelé historických vozů si dají dostaveníčko na faře

KDY: 7. srpna od 10 hodin

KDE: Činěves

ZA KOLIK:



V sobotu se bude konat 10. jubilejní ročník „Setkání sběratelů historických vozidel“ v Činěvsi na faře. Slavnostní zahájení je v 10 hodin. Celodenní program doprovodí country kapela Pavučina. Dobové oblečení je vítáno!

Hasiči v Třebihošti oslaví 130 let od založení sboru

KDY: 7. srpna

KDE: Třebihošť

ZA KOLIK:

Sbor dobrovolných hasičů Třebihošť a Dehtova slaví v letošním roce 130. výročí od založení sboru. V rámci oslav tohoto výročí pořádá v sobotu 7. srpna soutěž v požárním útoku pro muže, ženy, starší a mladší žáky a přípravku pro sbory dobrovolných hasičů z okolních obcí a další spřátelené sbory. Akce se koná v prostorách volnočasového centra v Třebihošti.

Vzhledem k tomu, že se jedná o oslavy významného výročí, začne celá akce slavnostním průvodem zúčastněných sborů obcí, a to v 9:15 hodin. Samotné soutěže budou následovat od 10:30 hodin a potrvají do odpoledních hodin. Zakončí je v 16:30 hodin vyhlášení výsledků a předání cen.

Večerní program bude následovat od 18:30 hodin vystoupením rockové skupiny Vesmix a poté skupiny Vaťák. Celý den bude také probíhat výstava historických i současných vozidel SDH.

Na hudebním festivalu vystoupí i Poutníci či Fukanec

KDY: 7. srpna

KDE: Rtyně v Podkrkonoší

ZA KOLIK:



Město Rtyně v Podkrkonoší zve v sobotu na 29. ročník hudebního festivalu NOTA. Vystoupí Věra Klásková, Poutníci, Pavel Dobeš, Fukanec, Damtrio a Pavlína Jíšová. Akce se uskuteční v areálu Na Rychtě od 17 hodin.

Běh přinese atmosféru míru, přátelství a porozumění

KDY: 6. srpna

KDE: Hořice

ZA KOLIK: zdarma

V pátek proběhne Hořicemi mírový běh s názvem Peace Run. Jedná se o nejdelší štafetový běh s hořící pochodní, který se koná každoročně ve více než 140 zemích světa. V roce 2021 se běží přes Česko speciální trasa v termínu 1. 12. srpna, která propojuje Slovensko, Rakousko, Polsko a Německo. Běžci budou probíhat také Hořicemi. Podpořit je můžete v ulicí Riegrova, v 16:45 u Domova pro seniory, kde se k účastníkům připojí mladí fotbalisté, florbalisté, skauti a klienti Denního stacionáře Klokan.

Štěrbovu vilu rozezpívá Mňága a Žďorp

KDY: 6. srpna v 19:30 hodin

KDE: Bílá Třemešná

ZA KOLIK:



Kulturní léto na Štěrbově vile na Přehradě Les Království pokračuje! V pátek večer se po třech letech vrací do kotle Štěrbovy vily legenda Mňága a Žďorp! Tato česká rocková hudební skupina je známá svými hity jako například Nejlíp jim bylo, Hodinový hotel, Ne, teď ne! a mnoha dalšími. Vstupenky jsou k dostání na smsticket.cz, v informačních centrech a také na místě.

Přijďte si prohlédnout houby našich lesů i luk a poradit se

KDY: 6. - 7. srpna

KDE: Trutnov

ZA KOLIK:

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově zve na výstavu hub, kterou pořádá ve spolupráci s Mykologickým kroužkem Trutnov z. s.. Výstava bude přístupná v pátek a sobotu vždy od 8:00 do 18:00 hodin. K vidění bude velké množství známých i méně známých druhů hub našich lesů a luk. Součástí výstavy bude mykologická poradna, kde vám odborníci pomůžou s určením vašich houbařských úlovků.

Retro Auto Art 2021

KDY: 8. srpna od 9 do 18 hodin

KDE: Železnice

ZA KOLIK: 200 - 250 korun



Ranní vyjížďka veteránů do Turnova s návratem do Železnice po třetí hodině odpolední. Od 16:00 čeká na návštěvníky program plný aut, žen a swingu. Vystoupí zpěvačka Karolína Cingrošová, o mluvené slovo se postará Václav Žmolík, poznáte sběratele Vratislava Horčičku a na klavír zahraje Ahmad Hedar. Koncert je součástí projektu Hudby z Ráje.

Ve Vrchlabí zastavil Legiovlak

KDY: do 8. srpna

KDE:Vrchlabí

ZA KOLIK: zdarma

Legiovlak, unikátní souprava 14 zrekonstruovaných vozů, představující věrnou repliku legionářského vlaku, v němž žili a bojovali příslušníci naší zahraniční armády v Rusku v letech 1918- 1920, zastavil v rámci své letošní pouti i ve Vrchlabí! Legiovlak bude na zdejším vlakovém nádraží bezplatně přístupný všem zájemcům z řad široké veřejnosti. Otevírací doba muzea je ve všední dny v čase 8- 18 hod., o víkendech pak od 9 - 19 hodin. V rámci provozu pojízdného muzea budou samozřejmě dodržována aktuální protipandemická opatření a návštěvníci se o nich dočtou v místě expozice.

6. ročník Jinčího činu se věnuje tématu „štěstí“

KDY: 4. - 7. srpna

KDE: Jičín

ZA KOLIK: dobrovolné vstupné



Festival Jinčí čin se letos odehraje v novém termínu, v prvním srpnovém týdnu v budově bývalého vlakového nádraží, naproti současnému nádraží v Jičíně. Dramaturgie festivalu je postavená tak, aby nabídla něco dětem, rodičům či prarodičům (a samozřejmě také všem mezi). Program propojuje akademický přístup, přednášky a diskuze, s uměním divadlem, literaturou, filmem a kreativní tvorbou. Pořadatelé se každý rok také snaží vybrat neotřelé české muzikanty Festival je otevřený všem s vstupné je dobrovolné.

Zámek Adršpach zve na Pohádkové dny

KDY: 7. srpna, při velkém zájmu i 8. srpna, Adršpach

KDE: Adršpach

ZA KOLIK:

Blíží se Pohádkové dny na adršpašském zámku! Vezměte děti na výlet a přijďte se podívat na pohádku O čarodějnici Xsíxáře. V rámci děje si projdete s herci jednotlivé komnaty historické části a stanete se reálnou součástí pohádky. Na představení je potřeba se objednat na tel.: 604 381 520 nebo a e-mailu: agentura.veronika@ centrum.cz. Pohádka začíná v 9:30, 10:45, ve 14 a 15:15 hodin.

Výstava Opevněná krajina

KDY: od 6. srpna do 19. září

KDE: Vrchlabí

ZA KOLIK:



Příběh tří kamarádů badatelů (historičky, archeoložky a etnologa) provede návštěvníky procesem odhalování minulosti v době výstavby československého opevnění. Takřka detektivní pátrání je zavede do terénu, paměťových institucí v Čechách i v Německu, na kávu k pamětníkům, soukromým sběratelům či odborníkům i do virtuálního světa internetových databází. Výslednice jejich příběhů se tak poskládá z výpovědi různorodých typů pramenů knih a časopisů, archivních materiálů, historických fotografií, filmů, vzpomínek.

Nová výstava Opevněná krajina je k vidění v KCEV Krtek a bude otevřená od 6. srpna do 19. září denně kromě pondělí v době 10 - 16 h (víkendy 10- 17 h), v září v době 10- 15 h (víkendy 10- 17 h).

Vodnické slavnosti 2021

KDY: 6. - 8. srpna

KDE: Červený Kostelec

ZA KOLIK:

Vydejte se na 26. ročník Vodnických slavností na Broďáku v Červeném Kostelci. Slavnosti budou tradičně plné mokrých vodnických her, soutěží, netradičních sportů a radovánek.Těšit se opět můžete na nafukovací atrakce na vodě i na suchu, příjezd vodníka Brodíka, živou hudbu a Vodnický trojboj. Vyvrcholením sobotního programu bude opět nepřekonatelný nadvodní ohňostroj.

Vydejte se po setmění za tajemstvím Pekelského vrchu

KDY: 7. srpna od 20 do 22:30 hodin

KDE: Mladé Buky

ZA KOLIK: 50 děti a 90 korun dospělí



Chcete vědět, co se děje na Pekelském vrchu po setmění? Jaké tajemné bytosti se zde ukrývají? Přijďte to zjistit v sobotu na tajuplnou stezku do Areálu Mladé Buky. Čeká vás cesta 1,5 km dlouhá, na které potkáte čerty, jezinky, loupežníky a další strašidelné bytosti. Doprovodný program začne od 20 hodin, noční stezka od 20:30 hodin. Vstupy budou průběžné v časových intervalech. Můžete se těšit také na koncert kapely Hygge, malování na obličej a noční bobovou dráhu. Akce „Za tajemstvím Pekelského vrchu“ je vhodná pro děti od 10 let. Vstupné na stezku je 50 korun za dítě a 90 korun za dospělého návštěvníka.

Magic party

KDY: 7. srpna od 15 hodin

KDE: Muzeum Magie, Jaroměř

ZA KOLIK:

Tradičně uvidíte poutavá kouzelnická vystoupení, která zaujmou nejen děti, ale i dospělé. Určitě nezapomeňte na prohlídku muzea a pohádkového bludiště.

Hradecké nábřeží vína doprovodí jazz

KDY: 7. srpna

KDE: Hradec Králové

ZA KOLIK: zdarma



Centrum krajského města se v polovině léta promění ve vinařskou oázu. Návštěvníci a milovníci dobrého vína ochutnají vína z české i zahraniční produkce. Nebudou chybět ani gastronomické pochoutky, které se ke skleničce vína hodí. Vinařská akce však nebude jen o hodování, doprovodí ji také 13. ročník Nábřežní jazzové pouti. O hudební program se postarají jazzové kapely Simone Reifegerste Trio (D/CZ), Juraj Schweigert & The Groove Time (SK), BRUNNER2 (CZ), Puzzle Jazz (CZ), Zelená sedma (CZ), Gamba Blues Band (CZ). Vstupné bude zdarma.

Doběhněte si pro medaili. Do Hradce míří Night Run

KDY: 7. srpna

KDE: Hradec Králové

ZA KOLIK:

Kvůli covidu byl oblíbený běžecký závod NN Night Run několikrát zrušen, konečně se však vrací na atraktivní trasu i do krajského města. Závod bude veden jak centrem Hradce Králové, tak podél Labe, a to 7. srpna. K nočnímu běhu na 10 km se přidají také oblíbené dětské závody 211 Kids Cup, nezávodní Nutrend Family Run a charitativní Avon běh na 5 km. Více informací naleznete na webových stránkách závodu https://www.night-run.cz/.

Rychnovské nádvoří rozveselí další pohádka

KDY: 6. srpna

KDE: Rychnov nad Kněžnou

ZA KOLIK:



Na nádvoří rychnovského Pelclova divadla se i v letošním roce od 9. července do 20. srpna konají již tradiční pohádkové pátky, a to vždy od 17 hodin. Pátou pohádku Příběh šneka Bedřicha zahraje 6. srpna Divadlo Matýsek Rynoltice. V případě nepříznivého počasí se představení přesune do divadla nebo společenského centra.

Svátky skla Tavení skla dřevem

KDY: 6. - 8. srpna

KDE: Deštné v Orlických horách

ZA KOLIK:

Třicátý ročník ojedinělé akce svého druhu Svátky skla Tavení skla dřevem se po loňském online ročníku opět uskuteční v klasické podobě. Příznivce sklářského umění potěší 6. až 8. srpna v prostorách Muzea zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách.

V pátek je na programu kromě zahájení festivalu, které začne v 16.00 hodin, také foukání a tvarování skla u pece Magdaléna. V sobotu můžete obdivovat ukázky sklářských technologií a od

17.00 hodin zazní v místním kostele sv. Máří Magdalény koncert Flétny v barokní hudbě Jiří Stivín (flétny), Václav Uhlíř (varhany). Neděle bude od 10.00 hodin patřit dražbě výrobků.

Filmový večer bude v režii Věry Chytilové

KDY:v sobotu 7. srpna

KDE: Rychnov nad Kněžnou

ZA KOLIK: zdarma



Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou připravuje v sobotu 7. srpna od 21 hodin v pořadí druhý Filmový večer pořádaný Orlickou galerií konajícího se v prostorách sala terreny Kolowratského zámku v Rychnově nad Kněžnou, během kterého se bude promítat film Ovoce rajských stromů jíme (1969, režie: V. Chytilová). Po úspěšných Sedmikráskách (1966) uvedla Věra Chytilová další složité podobenství, tentokrát s ambicemi vyjádřit nikoli jen společensko-kritické, nýbrž i filozofické myšlenky. Obrazově vytříbená úvaha o pravdě a lži vychází z biblické symboliky, konkrétně z příběhu Adama a Evy. Účast na akci pouze za dodržení epidemiologických nařízení vlády o kulturních akcích a s potvrzením o negativním testu, očkování či prodělání nemoci.

Rodinný den v Bystřici

KDY: 7. srpna od 9 hodin

KDE: Bystřice

ZA KOLIK:zdarma

Přijďte si užít Pa(r)ťákův den „Rodinný den v Bystřici“, který se uskuteční na místním fotbalovém hřišti a pod záštitou obce Bystřice. V 9:00 hodin je na programu Memoriál Martina Patky v malé kopané, od 12:00 hodin vypukne Dětský den. Nebudou chybět skákací hrady, dětské hry i malování na obličej. Občerstvení je zajištěné, o hudbu se postará DJ a po setmění bude pokračovat i večerní zábava.

Automobiloví veteráni a Dechová harmonie Náchod v Ratibořicích

KDY: 7. srpna od 13:30 do 17 hodin

KDE: Ratibořice

ZA KOLIK: jednotné 50 Kč, děti do 6ti let zdarma



Dvacáté setkání majitelů historických motorových vozidel v areálu zámeckého parku v Ratibořicích, doprovázené koncertem populárních evergreenů v podání orchestru Dechová harmonie Náchod. Pořádá: OLD RACING CLUB Dvůr Králové n./Labem a Správa NKP SZ Ratibořice. Upozornění: vstup pouze z parkoviště. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.