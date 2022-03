Galerie Na Parkány Hradec Králové připravuje 19. března od 14.00 hodin Přátelské setkání spojené s literárně-hudebním pásmem a závěrečnou dražbou obrazů, uměleckých předmětů a voucherů na podporu Ukrajiny. Akce se uskuteční pod záštitou Diecézní charity Hradec Králové a ve spolupráci s Ukrajinským spolkem.

Program

14:00 - 16:30: Workshop pro děti i dospělé s Vílou Eliškou. Tématem bude intuitivní malování na jedno velké plátno, které půjde na konci večera do dražby.

16:30 - 17:00: Občerstvení a ochutnávka donesených dobrot, prohlídka galerie, povídání, sdílení apod.

17:00 - 18:30: Za spolek Ukrajinců promluví Larisa Prodanets (sbírka Leader Project z.u.)

Následovat bude literárně-hudební pásmo:

- Úvodní báseň Evy Černošové

- Kytarový koncert Rostislava Coufala se studenty

- Čtení ze sbírky básní Štěpána Málka

- Čtení z knihy Evy Černošové “Jak jsem nenapsala knihu “

19:00: Dražba obrazů a dalších uměleckých předmětů a voucherů vedená Tomášem Zemanem.

Blešák pro Ukrajinu

KDY: 19. března

KDE: Hradec Králové



Přijďte načerpat v pochmurné době pozitivní energii na sobotní bleší trh od 15:00 do kina Bio Central. Celý výtěžek akce poputuje na konto Člověka v tísni a tím podpoříte Ukrajinu v současné obtížné situaci. Kromě blešáku se můžete těšit i na hudební doprovod. Pokud byste se chtěli zapojit jako prodejci (např. oblečení, knížky, vlastní výrobky apod.), ozvěte se na e-mailovou adresu blesakproukrajinu@gmail.com.

Hradec poběží za Ukrajinu

KDY: 19. března

KDE: Hradec Králové

Stříbrný rybník bude v sobotu 19. března patřit charitativnímu závodu na 5 a 11 km na podporu válkou zasažené Ukrajiny. Celé startovné z běhu poputuje na transparentní účet 2300963684/2010, kam je možné také posílat libovolnou částku. Výtěžek bude po ukončení akce okamžitě poslán na SOS Ukrajina nadace Člověk v tísni.

Farmářské trhy nabídnou kvalitní potraviny

KDY: 19. března

KDE: Hradec Králové



Od jara do podzimu můžete opět zavítat na farmářsko-potravinářské trhy, kde je možné ochutnávat a nakupovat výpěstky a potravinářské výrobky, které prezentují sami producenti. Jejich předností je kladení důrazu na kvalitní suroviny, ekologický způsob zemědělství a tradiční způsoby zpracování surovin. Další trh v Hradci Králové je na programu v sobotu 19. března. Vždy v ulici Letců vedle Obchodního centra Atrium dopoledne od 8.00 do 12.00 hodin.

Benefiční koncert Bydžov pro Ukrajinu

KDY: 18. března

KDE: Nový Bydžov

Páteční charitativní koncert, začátek 18:00, jehož celý výtěžek bude věnován na pomoc Ukrajině. Jako host vystoupí zpěvák Chinaski Michal Malátný. Bez nároku na honorář dále účinkují: folková skupina Kantoři, herec a zpěvák Petr Macháček, bluesrock B&C band – Chlumec n. C., hard rock Atlantis, pop-punk NATŘIJE – Chlumec n. C., sbor učitelů ZUŠ Jana Maláta NB, Smart Rock Revival Band Total Randall, americký písničkář Mike Cole, zpěvačka Pavlína Strnková. Vstupné dobrovolné, minimální částka 200 korun. Vstupenky možno zakoupit pouze u pokladny divadla.

Káva jako dobrý skutek

KDY: 20. března

KDE: Chlumec nad Cidlinou



Přijďte si na chlumeckou náplavku odpočinout, poslechnout živou muziku, dát výbornou kávu a něco dobrého. Podpoříte tím dobrou věc, výtěžek z akce bude darován ukrajinským uprchlíkům, kteří najdou azyl v Chlumci nad Cidlinou. V neděli 20. března od 14 do 17 hodin. Těší se na vás chlumečtí skauti.

Říčky rozjedou poslední závod 2022 seriálu O pohár Orlických hor

KDY: 20. března

KDE: Říčky v Orlických horách

Ski Klub Ústí nad Orlicí pořádá tuto neděli 20. března finálový závod seriálu O pohár Orlických hor, opět na černé sjezdovce v Říčkách v Orlických horách. Závod je určen pro kategorie žáků U12, U14 a U16. Prezence v neděli od 8:00 do 9:00 ve Srubu rozhodčích pod slalomovým svahem. Závod je posledním závodem série Pohár Orlických hor 2022 a bude zde tedy vyhlášeno celkové pořadí a oceněni první tři v každé kategorii.

Ski areál Černá voda rozveselí maškary

KDY: 19. března

KDE: Orlické Záhoří



Karneval na sněhu, který se stal v Orlickém Záhoří již oblíbenou tradicí, se uskuteční i v letošním roce, a to v sobotu 19. března ve Ski areálu Černá voda od 11.00 hodin. Těšit se můžete na hry, soutěže a zábavný sjezd masek. Událost se koná v rámci projektu Společně kulturně.

Vory a vorařství na Divoké Orlici

KDY: 18. března

KDE: Žamberk

Beseda u příležitosti výstavy Hrad Potštejn - od tužky k počítačové grafice, která představuje historické obrazy, kresby a rytiny Potštejna, náhledy počítačových animací hradu i součásti středověkého brnění a jiné artefakty, a je v knihovně ke zhlédnutí do 1. dubna. Historii voroplavby a vorařství na Divoké Orlici na besedě přiblíží Robert Müller, který navíc představí i dlouholetý proces rekonstrukce a záchrany památkově chráněného zájezdního hostince U Karla IV. v Záměli, na němž se sám podílí. K vystaveným historickým mapám a obrazům hradu Potštejn poskytne komentář a upozorní na zajímavé detaily. Beseda a výstava probíhá ve spolupráci s projektem Starý Žamberk, jehož iniciátorem je Jindřich Žák. Vstupné dobrovolné.

Tip na výlet: Údolí, které pohladí nejen oči, ale i duši

KDY: kdykoliv

KDE: Přepychy (Rychnovsko)



Pokud se vydáte z obce Přepychy po žlutě značené turistické značce, dojdete do líbezného údolí uprostřed lesa, s několika přírodními krásami a pamětihodnostmi. Poutní místo se pyšní nádhernou křížovou cestou se čtrnácti zastaveními, kaplí Panny Marie Lurdské a studánkou. Nedaleko údolí stojí Rozhledna Osičina, z které uvidíte nejen do Královéhradeckého kraje. Rozhledna za jasného počasí nabízí výhledy na Orlické Hory, Králický Sněžník, polské hory, Adršpašsko, Krkonoše, na Železné hory i Kunětickou horu.

Rychnov pořádá humanitární sbírku

KDY: 18. a 19. března

KDE: Rychnov nad Kněžnou

Město Rychnov nad Kněžnou zahajuje další sbírku humanitární pomoci pro Ukrajinu. Uskuteční se v pátek 18. března od 8.30 do 19.30 a v sobotu 19. března od 8.30 do 12 hodin v prostorách bývalého očkovacího centra ve Společenském centru. Odvezena bude přímo do pobočky závodu ŠKODA AUTO na Ukrajině v Solomonovu k dalšímu rozdělení potřebným. Vítané je konzervované jídlo v plechovkách, instantní jídlo, suchary, sladkosti, jídlo na vaření, cereálie, dětská strava, cukr, čaj, káva, trvanlivé mléko, hygienické potřeby, spací pytle, karimatky, matrace, deky, polštáře a ručníky. Oblečení se přijímat nebude.