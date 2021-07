V roli vojáků na největším paintball hřišti v kraji

KDY: v těchto dnech

KDE: Týniště nad Orlicí

RH6 Paintball Týniště nad Orlicí je největším paintball hřištěm v Královéhradeckém kraji. Rozsáhlý areál Army Training Area nabízí nespočet herních variant na ploše 32 000 m2. Bývalý vojenský areál je rozdělen na tři hřiště, každé s kvalitním zázemím. Do her jsou zapojeny speciálně upravené rekvizity, budovy i automobily. Stylové překážky a vojenská technika zaručí tu správnou vojenskou atmosféru. Diváci mohou hru sledovat přes průhledné sítě. Provozní doba areálu je od pondělí do neděle v časech 9.00 až 13.00 a 14.00 až 18.00 hodin.

Výstava za sklem IV. aneb Žamberská zastavení

KDY: v těchto dnech

KDE: Žamberk



Čtvrtá Výstava za sklem zavede návštěvníky na zajímavá místa v Žamberku. Expozice je přístupná zvenku v prostorách bývalého infocentra v Kostelní ulici. Najdete zde tipy na zajímavosti a výlety po Žamberku včetně kontaktů a telefonních čísel. Další informace vám rádi poskytnou pracovnice v nově otevřeném turistickém informačním centru na Masarykově náměstí.

Pohádkové pátky se vrací na nádvoří divadla

KDY: 16. července

KDE: Rychnov nad Kněžnou

Na nádvoří rychnovského Pelclova divadla se i v letošním roce od 9. července do 20. srpna konají již tradiční pohádkové pátky, a to vždy od 17 hodin. Druhou pohádku O prasátku zahraje 16. července Divadlo BOĎI-Bauerovi Josefov. V případě nepříznivého počasí se představení přesune do divadla nebo společenského centra.

Expozice Kostky jsou vrženy představuje mladé umělce

KDY: v těchto dnech

KDE: Vysoké Mýto



V neděli 11. července zahájila vernisáží vysokomýtská městská galerie ve zvonici pozoruhodnou expozici. Výstava Kostky jsou vrženy představuje mladé členy spolku Got Neighbours. Jeho posláním je podpora umělecké tvorby a členů samotných, lidí z přátelských kruhů i lidí (dosud) neznámých. Vznikají tak tvůrčí projekty a výstavy, do kterých se z velké části může připojit v podstatě kdokoliv. Členové se zabývají výtvarným uměním, animací a multimediální tvorbou. Spojovacím prvkem expozice je motiv kostky.

Vamberecké muzeum vystavuje nové krajky

KDY: v těchto dnech

KDE: Vamberk

Obnovenou podobu v krajkářském muzeu ve Vamberku získává postupně stálá expozice, ve které mohou návštěvníci během letních prázdnin zhlédnout i krajky dosud nikdy nevystavené. Připravené jsou však i nové krátkodobé výstavy. Poslední část obnovená v letošním roce je věnovaná krajkám z období vzniku Vamberecké krajky Vamberk, družstva, založeného v roce 1946. Obnovou ale neprošly pouze vystavené sbírkové předměty. Část expozice je doplněna o nové textové panely k daným exponátům, díky nimž si návštěvník může rozšířit znalosti o tomto vzácném řemesle.V druhém patře Muzea krajky Vamberk si pro letošní léto připravili muzejníci také menší krátkodobou výstavu věnovanou osobě a tvorbě Evy Fialové. Ta spolupracovala s výše uvedeným Družstvem vamberecká krajka a její díla jsou zastoupená nejen ve sbírkách Muzea krajky Vamberk.

Hernychova vila láká na mechanické hračky

KDY: v těchto dnech

KDE: Ústí nad Orlicí



V Hernychově vile je k vidění velké množství plechových hraček ovládaných klíčkem či setrvačníkem. Malé i velké pány a kluky pak zaujmou různé typy automobilů na dálkové ovládání či hračky inspirované vesmírem. Perlou výstavy jsou hračky značky Schuco, parní stroj nebo velká šlapací autíčka. Výstava, kterou zapůjčilo Muzeum hraček v Rychnově nad Kněžnou, je v městském muzeu k vidění do 5. září.

Muzeum zve na Archeologické léto

KDY: 17. července

KDE: Doudleby nad Orlicí

Již podruhé pořádá Archeologický ústav AV ČR v Praze a v Brně celorepublikovou akci s názvem Archeologické léto. Mezi pěti desítkami spolupracujícími organizacemi se nachází také Muzeum a galerie Orlických horv Rychnově nad Kněžnou. Ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Hradec Králové se bude konat 17. července od 17 hodin komentovaná prohlídka na probíhajícím záchranném výzkumu na polykulturní lokalitě v Doudlebách nad Orlicí - sraz na konci ulice Na Slovensku.

Archeoložka rychnovského muzea Martina Beková společně s pracovnicí FF UHK Michaelou Martínkovou představí zájemcům nejnovější objevy na zmíněné lokalitě. V srpnu pak Martina Beková zve milovníky archeologie na pozůstatky hradu Rychmberk a jeho okolí. „Společně si prohlédneme původní areál samotného hradu, jeho částečně zachovalé opevnění či dosud neznámé předsunuté opevnění. Pohovořeno bude i o dalších dokladech bojových akcí v okolí hradu,“ sdělila archeoložka Beková. Komentovaná prohlídka hradu Rychmberk je na programu 18. a 21. srpna.