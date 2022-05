Tuto sobotu bude hradecké nábřeží patřit řemeslníkům, ale také milovníkům dobrého jídla a pití a obdivovatelům designu.

Okuste výrobu mečů či keramiky

Až 50 umělců a řemeslníků ukáže návštěvníkům své dílny i výrobky, a to 21. května od 9.00 do 22.00 hodin, kdy se Tylovo nábřeží v centru Hradce přemění na Nábřeží řemeslníků. Své stánky si na 17. ročníku tvůrci opět rozloží podél řeky Labe od Náměstí svobody až po Hučák. Po celý den si budou moci děti i dospělí prohlédnout a vyzkoušet výrobu mečů, vyšívání rybí šupinou, vyřezávání soch či výrobu keramiky. Zájemci si budou moci zkusit také modelovat hlínu, foukat baňky nebo třeba ukovat podkovu. Vstupné zdarma. Událost pořádá Hradecký Klenot a Nábřeží řemeslníků.

Mint Market nabídne tvůrčí výrobky, Náplavka gurmánské jídlo

V sobotu se na Smetanově nábřeží před Náplavkou rozprostře Mint Market, který přiveze na padesát stánků s autorskou módou, šperky a designem. Tvůrčí přehlídka se uskuteční od 10.00 do 17.00 hodin. Na akci jsou vítáni i psi, vstupné zdarma a těšit se můžete také na stánky lokálních bister a restaurací.

Koupaliště Flošna zahajuje letní sezonu

KDY: 20. května

KDE: Hradec Králové



V pátek se v Hradci Králové otevírá letní koupaliště Flošna. Zatím bude otevřené od 10 do 19 hodin. Za vstup si letos lidé připlatí v průměru o 20 korun. Zvýšení ceny pokryje nárůst nákladu z 80 procent. „Zbývající část pokryje příspěvek města Hradec Králové. Některých druhů vstupného se zvýšení nedotklo, například děti do výšky 120 centimetrů budou mít i nadále vstup zdarma,“ říká mluvčí hradeckého magistrátu Kateřina Šmídová. Letos tak bude stát základní vstupné pro dospělé na celý den 170, s čipovými hodinkami 145 korun. Děti od 120 centimetrů do 15 let, studenti do 26 let, senioři nad 62 let, držitelé průkazů ZTP a ZTP/P zaplatí za celodenní vstupné 130 korun bez čipových hodinek, s hodinkami 105 korun.

Šimkovy sady rozezní Vinyl Party

KDY: 21. května

KDE: Hradec Králové

V sobotu můžete od 14 do 22 hodin zavítat do Šimkových sadů na Vinyl Party. Zatančíte si v rytmech ska, punk rocku, rock'n'rollu, reggae, soulu, hard rocku, retro 70's a 80' s a starých dobrých CS hitech. Své vinylové kotouče roztočí ve složení TOMATO BOY dj alias Rajčáka také kluci z MELODY BOYS Karlos a Valda.

Do města se vrátila Kulturní pátračka

KDY: v těchto dnech

KDE: Hradec Králové



Pátračka začíná v Labyrintu Divadla Drak, kde účastníci obdrží všechny potřebné informace a pracovní list s mapou. Další organizace už mohou navštívit v libovolném pořadí. V každé instituci nebo jejím bezprostředním okolí čeká návštěvníky jedno stanoviště, na kterém mohou prostřednictvím interaktivní hry, úkolu, tajenky či rozřešením šifry získat nejen indicii pro své další pátrání, ale i zajímavé informace o samotné organizaci.

Květinový večer potěší milovníky tance

KDY: 21. května

KDE: Solnice

Kultura Solnice a taneční mistři manželé Prouzovi připravují Květinový taneční večer pro všechny milovníky tance. Akce se uskuteční v sobotu 21. května ve Společenském domě v Solnici od 17.00 hodin, vstupné 150 korun. Doporučené oblečení 20. století, dámy šatys květinou, pánové oblek s květinou v klopě. O hudební doprovod se postará DJ Veronika a Lukáš Sekyrovi. „Letos mnoho plesů nebylo, tak si myslím, že tanečníky naše jarní pozvánka k tanci zaujme. Večer je určen pro účastníky základních tanečních kurzů, pokračujících tanečních kurzů a všech, kteří mají tanec rádi,“ dodává za pořadatele Květa Prouzová.

Podhradí bude tepat Potštejnskou poutí

KDY: 20. až 22. května

KDE: Potštějn



Kolotoče, houpačky, autodrom i obří adrenalinové pouťové atrakce zaplní od 20. do 22. května Bělisko v potštejnském podhradí. Potštejnská pouť, jedna z největších akcí tohoto druhu v regionu, je opět tady. Pulsující atmosféra sem láká celé rodiny a už jen pro tu podívanou sem stojí zajít. Ulice zaplní stánkaři, řemeslníci se zbožím všeho druhu, ale nebude chybět i duchovní část, včetně mše svaté.

Dny pro rodinu přinesou zážitky i informace

KDY: 22. května

KDE: Rychnov nad Kněžnou

Levné či vůbec žádné vstupné na vyhlášené turistické cíle v každém okresním městě hradeckého kraje i obsáhlé informace pro rodiče a děti nabídnou účastníkům letošní Dny pro rodinu. Ty se postupně od 13. května do 12. června konají v jednotlivých největších městech Královéhradeckého kraje.

V Rychnově nad Kněžnou, kde se Dny rodiny uskuteční 22. května, proběhne hlavní program přímo na tamním Poláčkově náměstí: děti tam bude bavit divadlo i odpolední hudební vystoupení.

„Hmyzí hotýlky“ z tvůrčí dílny muzea ozdobí vaše zahrady

KDY: 21. května

KDE: Rokytnice v Orlických horách



Tvořivá dílna na téma „Hmyzí hotýlky“ se odehraje v sobotu 21. května od 10 do 17 hodin v Sýpce – Muzeum Orlických hor v Rokytnici v Orlických horách. Společně s pracovníky muzea si vyrobíte jednoduchý domeček pro hmyz, který se stane nejen velkou pomocí pro přírodu, ale i ozdobou vaší zahrady. Na dílnu je nutné donést si vlastní hliněný květináč (může být i použitý) o průměru kolem 10 cm. V rámci dílny si budete také moci vyrobit semínkovou bombu pro včely a motýly. Dílna je vhodná pro děti od 7 let a dospělé. Vstupné 60 korun dospělí, děti zdarma. Pro děti do 15 let je nutný doprovod dospělé osoby.