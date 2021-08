Labužnický jarmark

KDY: 31. července a 1. srpna

KDE: Kuks

ZA KOLIK: zdarma

Okuste Kuks na vlastní jazyk! Tradiční speciality místních výrobců smísí se s exotickými pochutinami přespolních a bude jen na vás, čemu dáte nakonec přednost. Na čerstvém vzduchu člověku vytráví a gastroprocházky po Kuksu prokládané kapkou vína baví návštěvy už stovky let.

Pohádkové Krkonoše

KDY: červenec - konec října

KDE: Krkonoše



Vydejte se i s dětmi do Pohádkových Krkonoš! Krakonoš a jeho pomocníci pro vás připravili parádní putování po zajímavých místech. Navštivte zvířátka, projděte hravé naučné stezky, užijte si zábavu na trampolínách a dobrodružných hřištích, poznejte nejkrásnější místa našich hor a soutěžte o prima ceny. Co je vaším úkolem? Doběhněte spolu s rodiči nebo prarodiči do nejbližšího informačního centra. Prodají vám tu za 50 korun brožurku Pohádkové Krkonoše - razítkovací hra. Najdete v ní tipy na celkem 30 výletů, hry, kvízy, omalovánky a mamka s taťkou i spoustu užitečných informací. No a pak už si jen vyberte, kam vyrazíte, ať už pěšky nebo na kole. Během výletu hledejte místa označená speciální samolepkou Pohádkové Krkonoše. Jsou to místa plná zábavy a dobrodružství, které čeká na vás a vaše kamarády a sourozence. Do knížky tu dostanete razítko a můžete pokračovat ve hraní. Až nasbíráte minimálně 3 razítka, můžete se těšit i z krásné odměny.

Výravou budou znít rockové legendární kapely

KDY: 30. a 31. července

KDE: Letní parket Výrava

Poslední červencové dny budou ve Výravě patřit Revival festivalu. V pátek od 18 hodin je na programu:

8:00 – 19:15 Green Day rev.

19:50 – 21:05 Doro&Warlock rev.

21:40 – 22:55 Metallica rev.

23:30 – 00:50 Motörhead rev.

V sobotu se rozezní hudba od 13 hodin a můžete se těšit na:

13:00 – 14:15 The Golden Sixties

14:45 – 16:00 Nirvana rev.

16:30 – 17:45 Janis Joplin rev.

18:15 – 19:30 Elvis Presley rev.

20:15 – 21:30 Black Sabbath & Ozzy Osbourne rev.

22:05 – 23:20 AC/DC rev.

23:50 – 01:00 Rammstein rev.

Návštěvníci koncertu mohou využít možnost testování na Covid19 přímo před vstupem zdarma. Testování bude probíhat v pátek od 17.00-21.00 a v sobotu 12.00-16.00. Parkování a stanování je zdarma. Svozové autobusy jedou dle jízdního řádu více na www.vyrava-letniparket.cz.

Rychnovské nádvoří rozveselí další pohádka

KDY: 30. července v 17 hodin

KDE: Rychnov nad Kněžnou



Na nádvoří rychnovského Pelclova divadla se i v letošním roce od 9. července do 20. srpna konají již tradiční pohádkové pátky, a to vždy od 17 hodin. Čtvrtou pohádku Jak šlo tele do světa zahraje 30. července Divadlo eMILLIon Ústí. V případě nepříznivého počasí se představení přesune do divadla nebo společenského centra.

Muzejní noc s Janem Černčickým z Kácova

KDY: 31. července v 19 hodin

KDE: Nové Město nad Metují

Kostýmované prohlídky historického centra Nového Města nad Metují se uskuteční při příležitosti 520. výročí založení města. Tentokrát budou na téma osobnosti Bedřich Smetana, Dušan Jurkovič, F. L. Věk i Jan Juránek. Můžete se těšit na dvě prohlídky první začne v 19 hodin, druhá o hodinu a půl později. Začátek bude v městském muzeu (Na Zadomí 1226). Místa si raději předem objednejte na telefonních číslech 491 472 119 nebo 731 627 741.

Porcinkule

KDY: 30. července - 1. srpna

KDE: Hostinné

ZA KOLIK: vstupné se neplatí



Vydejte se na tradiční pouť do Hostinného. Akce se koná pod záštitou města Hostinné a dalších partnerů a nabídne nejen oblíbené atrakce, stánky a občerstvení, ale i bohatý kulturní program na náměstí i v klášteře. Podrobné informace najdete například ZDE

Hradozámecká noc na náchodském zámku

KDY: 31. července od 20 do 22 hodin

KDE: Náchod

Na náchodský zámek přijíždí tajemný, mladý muž a rozpoutá tak sérii trapných situací, velkých nedorozumění, převleků, záměn a humorných scén. O letošní Hradozámecké noci se v Náchodě přenesete do doby nejslavnějších náchodských majitelů původem italského rodu Piccolomini. Těšit se můžete na schizofrenního knížecího syna Jana Václava, důvěřivou a zbožnou Annu Viktorii, zlotřilého správce, mladé milence… a možná dorazí i samotný kníže a neustále válčící majitel panství Ottavio II.! Netradiční noční kostýmovaná prohlídka se zámeckými obyvateli doby baroka i rokoka vám ukáže ty nejkrásnější zámecké interiéry. Vstupenky lze objednat telefonicky či zakoupit online.

ALICE & Dan Bárta vystoupí v Pivovaru Clock

KDY: 31. července

KDE: Potštejn



Yeah!, to je debutové album jedné z nejzásadnějších českých rockových kapel 90. let ALICE, která v původní sestavě s Danem Bártou vyrazí k příležitosti 30 let od vydání této desky na koncert do potštejnského Pivovaru Clock, a to 31. července. Původem plzeňská skupina bude k vidění a slyšení ve svém nejslavnějším složení Dan Bárta zpěv, Lumír Václavík sólová kytara, Martin Střeska kytara, Zdeny Podskalský baskytara a Jiří Mikeš Milý bicí. Před kapelou Alice zahrají dobře známí rock'n'rolloví The Complication.

Hradozámecká noc v Ratibořicích: Soirée u vévodkyně za svitu svící

KDY: 31. července od 20 do 22:30 hodin

KDE: Ratibořice

ZA KOLIK:

Přijďte „zažít“ romantický večerní zámek uprostřed prázdnin! Výjimečně, pouze během těchto mimořádných prohlídek, budete mít možnost spatřit zámecké interiéry osvětlené tak, jak je vídali jejich obyvatelé před více než 200 lety. V průběhu procházky večerním zámkem se od průvodce dozvíte mnoho zajímavého o tom, jak probíhal večer a čím se v minulosti svítilo na šlechtickém sídle. Romantickou atmosféru podbarví krátké hudební vystoupení a zažijete také jedno příjemné setkání. Vstupenky je nutné rezervovat předem, nebo zakoupit online na www.zamek-ratiborice.cz.

Dva koncerty festivalu Za poklady Broumovska

KDY: 30. a 31. července

KDE: Hejtmánkovice a Bezděkov nad Metují

ZA KOLIK: Vstupné na oba koncerty je dobrovolné.



Netradiční piknikový open air podvečer a sousedskou atmosféru nabídne v pátek 30. července festival Za poklady Broumovska. Od 19 hodin vystoupí v Hejtmánkovicích „Na kopečku“ Cimbálová muzika Milana Broučka se zpěvačkou Michaelou Katrákovou a navážou tak na svůj úspěšný debut z loňského roku. V sobotu 31. července rozezní bezděkovský kostel sv. Prokopa hudba Antonína Dvořáka v podání rezidenčního umělce festivalu violoncellisty Jiřího Bárty a klavíristky Terezie Fialové.

Bažantnice ještě žije a zve na divadlo, koncert a dechovku

KDY: 30. července - 1. srpna

KDE: Lázně Bělohrad

Městské kulturní středisko v Lázních Bělohradě si pro vás připravilo třídenní akci „Bažantnice ještě žije“ v prostorách Bažantnice. V pátek od 20:30 hodin se můžete těšit na divadelní představení pod širým nebem „Šest v tom“, které nese podtitul „komedie jako hrom“ a to skutečně bude. V sobotu od 19:30 hodin bude Bažantnicí znít koncert kapely Prague Queen. Jako předkapela vystoupí jičínská kapela Golf. Celou akci završí nedělní dechovkový minifestival. Od 13 hodin zahrají kapely Táboranka (dechová hudba z obcí pod horou Tábor), Krakonoška (městská dechová hudba z Trutnova) a Švitorka (dechová hudba z Hroznové lhoty).

V zahradě Šrámkova domu zahraje Felix Slováček mladší

KDY: 30. července od 17 hodin

KDE: Sobotka



Městské kulturní středisko Sobotka zve na koncert F Quintetu Felixe Slováčka mladšího, který se uskuteční na zahradě Šrámkova domu. Jako host vystoupí Karolína Fišerová. Felix Slováček (1983) je český hudebník. Bravurně ovládá hru na saxofon a klarinet. Pochází z umělecké rodiny. Jeho matkou je česká herečka a moderátorka Dagmar Patrasová, otcem český saxofonista a hudební skladatel Felix Slováček.

Prodloužený víkend v Jičíně

KDY: 30. července - 2. srpna

KDE: Jičín

ZA KOLIK:

Program na pátek:

10.00 Prohlídka TO NEJ Z Jičína

Komentovaná prohlídka Jičína s průvodcem z Městského informačního centra. Dvoukilometrová procházka plná zajímavých skutečností z historie i současnosti města.

Městské informační centrum Jičín. Vstupné 40 korun, snížené 30.



14.00 Čtení pohádek s Rumcajsem a Mankou

Rumcajs s Mankou mají pro děti připravené čtení pohádek a možná i nějaké malé překvapení.

Sraz na muzejním nádvoří zámku. Účast zdarma.



19.00 Večerní prohlídka synagogy a židovské školy

Večerní komentovaná prohlídka jičínské synagogy a Židovské 100 (bývalá židovská škola). Výklad o historii i současnosti židovských objektů v centru Jičína.

Sraz u synagogy. Vstupné 150 korun, snížené 70.



20.00 Květy

Koncert brněnské alternativní kapely s frontmanem, zpěvákem, kytaristou, skladatelem a básníkem Martinem Evženem Kyšperským.

Valdštejnská lodžie, vstupné dle ceníku pořadatele.

Program na sobotu 31. července:

09.00 Valdštejnovo město

Originální komentovaná prohlídka města po známých i méně známých objektech.

Dopolední část od 9 do 11:45, odpolední část od 13:30 do 16 hodin.

Celodenní vstupné 280 korun, snížené 100. Půldenní vstupné 190 korun, snížené 60.

Zajišťuje Valdštejnovo muzeum a mincovna.



09.00 Fotografie z jičínské kultury

Výstava fotografií z jičínského kulturního dění let minulých. Vystavuje a zároveň komentuje proChor.

Arkádové nádvoří zámku, od 9 do 12 hodin.

10.00 Umění v ulicích

Vystoupení pouličních umělců v centru města.

Od 10 do 12 hodin.



14.30 Soutěže na koupališti

Na koupališti Kníže jsou pro děti od 14:30 do 15:30 připravené soutěže. Konají se pouze za příznivého počasí.

Vstupné dle ceníku, soutěže zdarma.



16.00 Archibaldův cirkus

Sobotní pohádka na dvorku, ulice Smiřických čp.2, vstupné 50 korun.

V případě nepříznivého počasí se představení odehraje v učebně na arkádovém nádvoří zámku.



17.00 Zvířátka a jejich domečky

Každé zvířátko bydlí trošku jinak. Přijďte si některé z jejich domečků prohlédnout.

Muzeum přírody Českého ráje na Prachově, od 17 do 20 hodin.



19.00 Večerní prohlídka Valdštejnovy mincovny

Večerní komentovaná prohlídka Valdštejnova muzea a mincovny. Výklad o životě Albrechta z Valdštejna a historii mincovnictví.

Valdštejnovo náměstí čp. 114. Vstupné 110 korun, snížené 50.



19.00 Umění v ulicích

Vystoupení pouličních umělců v centru města.

Od 19 do 20:30 hodin.



21.00 Letní kino - Cesta je cíl, Libor Podmol

Promítání dokumentu s osobní účastí Libora Podmola.

Zámecký park, vstupenky zakoupíte přímo na e-shopu https://www.podmolbrothers.com/jicin

Program na neděli 1. srpna:

14.30 Soutěže na koupališti

Na koupališti Kníže jsou pro děti od 14:30 do 15:30 připravené soutěže. Konají se pouze za příznivého počasí.

Vstupné dle ceníku, soutěže zdarma.



17.00 Pepa Štross

Nedělní pohodový koncert v zámeckém parku, vstup zdarma.

Program na pondělí 2. srpna:

09.00 Největší poklad

Literárně výtvarná dílna pro děti předškolního věku a jejich rodiče.

Sál hudebního oddělení Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně, od 9 do 10 hodin.



10.00 Prohlídka TO NEJ z Jičína

Komentovaná prohlídka Jičína s průvodcem z Městského informačního centra. Dvoukilometrová procházka plná zajímavých skutečností z historie i současnosti města.

Městské informační centrum Jičín. Vstupné 40 korun, snížené 30.



15.00 Valdštejnova polní kancelář

Zastavte se na audienci u vévody. Albrecht z Valdštejna úřaduje ve své polní kanceláři na nádvoří zámku od 15 do 17 hodin. Nechte se naverbovat do armády, vyzkoušejte si roli písaře nebo načerpejte vědomosti o období třicetileté války.

Muzejní nádvoří jičínského zámku. Účast zdarma.



18.00 Podvečerní vycházka po stopách bojů 1866 v Jičíně

Vydejte se s námi na vycházku po stopách bojů prusko-rakouské války v Jičíně za použití historických záznamů a kreseb. Účastníky provede v historické uniformě desátník jičínského pěšího pluku č. 74. Můžete se těšit i na ukázku zbraní, které tehdy používala rakouská armáda. Trasa bude uzpůsobena podle počtu a fyzických schopností návštěvníků.

Sraz účastníků v 18 hodin u kašny na Valdštejnově náměstí. Účast zdarma.

Mašinky a hračky ve Výtopně Jaroměř

KDY: 31. července - 1. srpna, začátek od 09:00

KDE: Jaroměř

ZA KOLIK:



Další ročník již tradiční akce. Opět přijede zahradní parní železnice, na které se budete moci svézt, výtvory z LEGO kostek, Merkur, Kovap, papírové modely a další mašinky a hračky.

Bleší trhy

KDY: 31. července od 8 do 11 hodin

KDE: Jaroměř

ZA KOLIK: zdarma

Spolek Pronáměstí zve prodejce a kupující na Bleší trhy v podloubí na náměstí v Jaroměři. Prodat, koupit a vyměnit zde můžete věci, které se již běžně nevidí a navíc za velmi příznivé ceny. Prodat můžete to, co doma již nepotřebujete, ale jinému se může hodit a udělat radost. Smlouvání povoleno, prodejní místo je zdarma.

Pohádky z Bauerovic zahrádky

KDY: 31. července od 16 hodin

KDE: Jaroměř - Josefov

ZA KOLIK: 70 korun



Tentokrát se v místech bývalého zahradnictví v Josefově můžete těšit na Dřevěné divadlo Honzy Hrubce a pohádku Princezna na hrášku. Parkování a drobné občerstvení je zajištěné. Hraje se za každého počasí ve velkém stanu. Na "Pohádky z Bauerovic zahrádky" zvou BOĎI Jaroměř - Bauerovi Josefov.