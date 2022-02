Deštné v Orlických horách ožije o prvním únorovém víkendu již 20. Orlickým půlmaratonem a 38. Orlickým maratonem. Členitý terén dává závodníkům pořádně zabrat a jen těžko najdou místo, kde by si mohli dovolit trochu odpočinku. Ale právě podhorské louky zapadané sněhem a náročnější běžecké tratě jsou to, co závodníky nejvíce láká. Účastníci si mohou vybírat ze dvou naplánovaných tras, a to buď maratonských 40 kilometrů klasicky, či poloviční distance s menším převýšením klasicky i volně. Pro méně zdatné běžkaře je připravena méně obtížná trasa – 10 kilometrů.

Kosteleckou Lhotku rozveselí masopust

KDY: 5. února

KDE: Kostelecká Lhotka a okolí



Sbor dobrovolných hasičů Kostelecká Lhotka pořádá tuto sobotu 5. února oblíbený masopust. Začátek v 10.00 hodin v Kozodrách u kapličky masopustním průvodem. Za doprovodu báječných muzikantů a pestrých masek vás čeká spousta legrace, písniček, dobrého jídla a pití.

Celou Vltavu můžete zdolat i v rychnovském bazénu

KDY: v těchto dnech

KDE: Rychnov nad Kněžnou

Plav s námi po nejdelší řece České republiky! To je nová výzva rychnovského plaveckého bazénu a zároveň soutěž o ceny."Plavte s námi od pramene řeky Vltavy až po její soutok s řekou Labe. Stačí se na recepci našeho bazénu zaregistrovat a po každé Vaší návštěvě nahlásit počet uplavaných kilometrů. Trasu jsme rozdělili do několika úseků. Na konci každé části na Vás čeká drobná hmotná cena, poukaz na vstup do bazénu nebo bonus při dobití permanentky. Tři plavci, kteří dosáhnout soutoku Labe s Vltavou jako první, získají hlavní cenu," uvádějí provozovatelé bazénu. Začalo se 10. ledna, tak se připojte.

Přijďte si o prázdninách s dětmi zasportovat

KDY: 4. února

KDE: Hradec Králové



Dům dětí a mládeže, Rautenkrancova 1241, Hradec Králové připravil pro děti několik druhů cvičení a ve volných chvílích výtvarné tvoření. V pátek 4. února od 9.00 do 13.00 hodin můžete děti vzít na aerobic, judo, gymnastiku, sportovní hry nebo pilates. Věková skupina 6 až 15 let, poplatek 50 korun. Na událost je nutné se přihlásit předem na emailu d.bursova@barak.cz.

Do bazénu se slevou

KDY: 4. až 13. února

KDE: Hradec Králové

Od 4. do 13. února dostane každý ke vstupu do hradeckých Městských lázní 20 minut navíc zdarma.

Pomozte rozsvítit životy druhým. Nakupte v bazaru

KDY: 5. února

KDE: Hradec Králové



Nadační fond Světlo pro Tebe připravil na sobotu 5. února od 14 do 19 hodin v klubu nadačního fondu Světlo pro Tebe na Velkém náměstí 18/28, Hradec Králové charitativní bazárek. Tím, že koupíte zachovalý oděv za jednotnou cenu 50 korun se zapojíte do pomoci druhým a také ušetříte na životním prostředí.



Nadační fond Světlo pro Tebe (NFSPT) pomáhá ve zlomových životních situacích, kdy souběhem životních událostí se ocitne člověk v nouzi.

Putujte se lvem Gustíkem za pokladem

KDY: v těchto dnech

KDE: Hradec Králové



Lev Gustík zve děti na zajímavé akce v krajském městě. Při hledání plakátků Gustíka na lvích stezkách můžete navštívit programy pro rodiny s dětmi v hradeckém muzeu a galerii. Muzeum východních Čech připravilo pro děti netradiční komentovanou prohlídku nových expozic a Galerie moderního umění nabízí tvořivou dílnu „Obrazárna“. Na oba programy je třeba rezervace.Mapku, pravidla zimního putování a více informací naleznete na webu www.gustik.cz.

Muzeum spustilo novou multimediální expozici o Janu Kotěrovi

KDY: v těchto dnech

KDE: https://exhibition.indihu.cz/view/jan-kotera



Letos si připomínáme 150. výročí narození mimořádného architekta, designéra a pedagoga Jana Kotěry. Tvůrce přecházející ve své tvorbě od secese k modernímu klasicismu je považován za skutečného zakladatele české moderní architektury. V českém kulturním dění zanechal nesmazatelnou stopu. A díky starostovi Františku Ulrichovi můžeme několik jeho staveb obdivovat také v krajském městě. Muzeum východních Čech v Hradci Králové zpřístupnilo novou multimediální výstavu o Janu Kotěrovi a Hradci Králové na odkazu https://exhibition.indihu.cz/view/jan-kotera. Prohlídka je optimalizována pro stolní počítač a notebook, nejlépe funguje v prohlížeči Chrome. V nastavení mějte povolen JavaScript.

Muzeum pátrá po hradeckých četnících

KDY: v těchto dnech

KDE: Hradec Králové

Muzeum východních Čech v Hradci Králové v souvislosti s připravovanou výstavou Četnické humoresky v Salonu republiky věnovanou četnictvu se obrací na každého, v jehož příbuzenstvu se objevil příslušník československého četnictva, který sloužil v Hradci Králové v letech 1918 až 1945. Muzeum uvítá jakékoliv informace, osobní památky, předměty nebo fotografie spojené s těmito muži, s případy.

Kontakty: m.bernart@muzeumhk.cz, j.hrubecky@muzeumhk.cz, 731 562 419.

Četnické humoresky v Salonu republiky

Expozice, která je plánována na říjen 2022, odkazuje na stejnojmenný seriál České televize, který se stal fenoménem již dvou generací televizních diváků. Výstava je založena na osudech skutečných československých četníků, ale také připomene, že se řada seriálových případů odehrála ve východních Čechách 30. let 20. století. Předlohou se totiž staly osudy četnické pátrací stanice Hradec Králové.

Návštěvník se také seznámí s fungováním a každodenností četnického sboru coby primární bezpečnostní instituce první republiky. Součástí výstavy bude několik doprovodných akcí: služební obchůzka s četníky, četnická škola, exkurze do původní budovy četnické pátrací stanice nebo konference s odbornými příspěvky v tématice četnictva.

Muzeum otevřelo výstavu loutek Marka Zákosteleckého

KDY: v těchto dnech

KDE: Hradec Králové



Souborná výstava loutek, kostýmů a scénografie, určená především dětem všech věkových kategorií, zmapuje více než třicet let tvorby divadelního scénografa a režiséra Marka Zákosteleckého. Bude možné vidět průřez jeho prací, která zahrnuje návrhy i realizace loutek, kostýmů, scénografie, ale i užité grafiky, ilustrace a volné tvorby. Marka Zákosteleckého s Hradcem Králové spojuje téměř dvacetiletá kariéra v Divadle Drak. Přehlídka loutkařského umění je od února k vidění v hradeckém muzeu.