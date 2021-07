Okuste ojedinělou tvůrčí dílnu Hmyzí hotýlky

KDY: 26. června

KDE: Rokytnice v Orlických horách

Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou zve veřejnost na novou tvořivou dílnu Hmyzí hotýlky, která se uskuteční v sobotu 26. června od 10 do 17 hodin v Sýpce – Muzeum Orlických hor v Rokytnici v O. h. Společně s pracovníky muzea si vyrobíte jednoduchý domeček pro hmyz, který se stane nejen velkou pomocí pro přírodu, ale i ozdobou vaší zahrady. Na dílnu je nutné donést si vlastní hliněný květináč (může být i použitý) o průměru kolem 10 cm. Všechny materiály budou k dostání na místě. V rámci dílny si budete také moci vyrobit semínkovou bombu pro včely a motýly. Dílna je vhodná pro děti od 7 let a dospělé. Vstupné 60 korun dospělí, děti zdarma. Pro děti do 15 let je nutný doprovod dospělé osoby. Účast pouze za dodržení epidemiologických nařízení vlády o kulturních akcích a s potvrzením o negativním testu, očkování či prodělání nemoci.

Rychnovská umělecká škola zamíří na hrad s Lakomcem

KDY: 26. června

KDE: Skuhrov nad Bělou



Základní umělecká škola Rychnov nad Kněžnou uvede v sobotu 26. června od 16.00 hodin v prostorách hradu Skuhrov nad Bělou hru Lakomec. V hlavní roli se představí Filip Ešpandr, režie Petr Hofmann.

Kvasiny se vrátí do středověku

KDY: 26. června

KDE: Kvasiny

Škorně, tuniky, dobová hudba i řinčení zbraní - nejen na to se mohou těšit návštěvníci Půtových zámeckých slavností, které je přenesou až do časů středověku. Ožijí jimi už tuto sobotu Kvasiny i sousední Solnice, kudy po slavnostním zahájení v 11 hodin pod balkonem kvasinského zámku vyjde dobový průvod.

Za taji a minulostí potštejnského podhradí

KDY: kdykoliv

KDE: Potštejn



Vydejte se po stopách nové naučné stezky v Potštejně. Potěší vás tamní hrad a krásná příroda.

Noční nohejbalový turnaj trojic

KDY: 25. června

KDE: Semechnice

TJ Sokol Semechnice zve příznivce nohejbalu na noční turnaj, který se rozehraje v pátek 25. června na hřišti zdejšího Sokola od 18.00. Startovné činí 200 korun za družstvo, registrace možná do 18.00 hodin, více informací získáte na telefonním čísle 777 068 052. Turnaj se koná za podpory místních sponzorů a občerstvení bude zajištěno.