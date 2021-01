Zasněžené Orlické hory lákají k procházce a běžkám

KDY: kdykoliv

KDE: Orlické hory

ZA KOLIK: zdarma

Místa stvořená pro procházky či běžky naleznete v okolí Deštného, Sedloňova a Olešnice, nad Říčkami a Rokytnicí, nebo v lyžařském areálu Buková hora – Suchý vrch. Pěkný výlet se naskýtá v okolí Masarykovy chaty na Šerlichu, která slouží jako výchozí bod pro turistiku. Odsud vede Jiráskova cesta, hlavní hřebenová trasa Orlických hor. Náročnější trasa se vyskytuje z Deštného na Šerlich. Vyhlídkové místo nad chatou umožňuje při dobré viditelnosti výhled na část Bystřických hor, Orlické hory, Kralický Sněžník, ale i do polského příhraničí.

Virtuálně nejen do Hučáku, ale také na vrchol větrné elektrárny

KDY: kdykoliv

KDE: www.cez.cz/virtualne-v-elektrarne

ZA KOLIK: zdarma



O návštěvy energetických provozů a informačních center je stále velký zájem. Omezení spojená s koronavirovými opatřeními ale neznamenají, že se do mnoha provozů nemůžete podívat. Naopak. A virtuálně se dostanete i na exkurzi Informačního centra Obnovitelných zdrojů v centru Hradce Králové. A jak se už v lednu podívat do zákulisí elektráren? Snadno a rychle! Na webu www.cez.cz/virtualne-v-elektrarne si stačí vybrat některou z komentovaných virtuálních prohlídek a registrovat se na volný termín.

Blíží se Ptačí hodinka. Pomozte sčítat opeřence na krmítku

KDY: 8. až 10. ledna

KDE: https://ptacihodinka.birdlife.cz

ZA KOLIK: zdarma



Česká společnost ornitologická opět organizuje Ptačí hodinku. Zapojit se může každý. Vyberte si vhodné místo k pozorování nejlépe krmítko s pestrou nabídkou potravy. Kdykoliv v průběhu 8. až 10. ledna sčítejte ptáky po dobu jedné hodiny. U každého druhu zapisujte vždy nejvyšší počet jedinců spatřených najednou. Počítají se všichni opeřenci, i ti v okolí nebo přeletující. Údaje je možné zadávat online na stránkách www.ptacihodinka.birdlife.cz či do papírových formulářů z letáku, který je na stránkách volně ke stažení. Výsledky odešlete do 15. ledna.





Dobble: hra na postřeh pro všechny generace

KDY: kdykoliv

KDE: kdekoliv

ZA KOLIK: k zakoupení obvykle v rozmezí 278 až 339 korun



Pokud vaše dítě neudrží dlouho pozornost a nemá rádo složitá providla zkuste si s ním zahrát hru Dobble. Jednoduchá hra, která trvá jen pár minut a protrénuje váš postřeh. Na každé kartě je řada obrázků s objekty v různých tvarech. Na začátku si každý hráč vezme jednu kartu a otočí ji obrázky k sobě. Zbytek balíčku se otočí tak, aby nikdo na startu neviděl obrázky z karty. Po startu hry se balíček otočí a vy musíte co nejrychleji zahlásit jméno objektu, která je na vaší základní kartičce a současně na právě otočené kartě. Hru snadno pochopí i malé děti.

Dramatický osud babiččiny Barunky, české spisovatelky

KDY: neděle 10. ledna od 20.10 hodin

KDE: ČT1

ZA KOLIK: zdarma



V neděli uvede Česká televize druhý díl čtyřdílné životopisné série Božena, která je inspirovaná životem spisovatelky Boženy Němcové. Barboře je dvacet dva, má čtyři děti, ale konečně bydlí v Praze. Vlastenecký bál na Žofíně změní vše a navždy.

Od narození Boženy Němcové (rodným jménem Barbory) uplynulo minulý rok v únoru 200 let.