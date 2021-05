Rychnovské muzeum láká na několik expozic

KDY: v těchto dnech

KDE: Rychnovsko

ZA KOLIK: dle ceníku muzea

Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou znovu zpřístupnila své expozice veřejnosti. V pondělí 3. května otevřely brány všechny pobočky muzea, s výjimkou Orlické galerie, která prozatím zůstává z technických důvodů zavřená. A na co se mohou návštěvníci muzea těšit?

„Na pobočce Sýpka přivítá návštěvníky stálá expozice věnovaná zaniklým řemeslům a přírodě Orlických hor, která je oblíbená především u rodin s dětmi kvůli své interaktivní podobě. Kdo by nechtěl prozkoumat starý důl, zaposlouchat se do desítek ptačích hlasů či vyzkoušet si historická řemesla. V bývalých rychnovských kasárnách je zpřístupněna expozice historických fotografií Rychnovska a také částečně obnovený Památník Karla Plachetky, kde jsou nově nainstalovány interaktivní prvky nejen pro děti,“ upřesnil ředitel rychnovského muzea Tomáš Zelenka.

V prostorách Muzea krajky Vamberk čeká veřejnost nejen stálá expozice věnovaná historii krajkářství a moderní krajce, ale také výstava Orlické hory na fotografiích Jiřího Šulce.

„Z důvodu epidemie bohužel muselo dojít ke změnám ve výstavním plánu. Proto byla prodloužena fotografická výstava Jiřího Šulce, prezentující krásu a proměny našeho regionu, a to až do konce srpna letošního roku. Avšak na naše příznivce čekají i novinky,“ informovala etnoložka muzea Martina Rejzlová. Například výloha Muzea krajky Vamberk je využita jako nový výstavní prostor, kde je představena výstava věnovaná vrcholu Chlum, a to především zeměměřičským věžím, které zde stály více než jedno století. Velkými změnami prochází také stálá expozice v prvním patře muzea. Její obnovená podoba bude představena veřejnosti se začátkem hlavní turistické sezóny.

Mnoho novinek je pro návštěvníky také připraveno ve II. patře Kolowratského zámku v Rychnově nad Kněžnou. V Hlavních výstavních prostorách jsou letos ke zhlédnutí hned tři výstavy věnované zločinu, zbraním a četnictvu.

Po stopách čarodějné stezky

KDY: v těchto dnech

KDE: Vamberk

ZA KOLIK: zdarma



Vydejte se s dětmi hledat ingredience potřebné k uvaření lektvaru mládí na stezku v okolí chaty Vyhlídka. Zapište je do čarodějného pergamenu a odevzdejte na adresu Žižkova 410, Vamberk či zašlete na krps.vamberk@seznam.cz nejpozději do 10. května. Můžete být jedním z pěti vylosovaných, kteří vyhrají pěkné ceny. Více na http://krps-vamberk.cz/.

Hurá za Kačenkou

KDY: kdykoliv

KDE: Deštné v Orlických horách

ZA KOLIK: zdarma



Oblíbená Kačenčina pohádková stezka v Deštném v Orlických horách je opět v provozu.

Vzhledem k platným opatřením si lze karty na sbírání razítek zatím koupit v Kozím chlívku, Adventure parku a v Ateliéru Zvonaře a Hrnčířky.

Muzeum východních Čech zahajuje víkendový provoz

KDY: od 8. května

KDE: Hradec Králové

ZA KOLIK: dle ceníku muzea



Muzeum východních Čech v Hradci Králové od 8. května opět zprovozní víkendovou otevírací dobu od 10.00 do 18.00 hodin. Každou neděli ve 14.00 a v 15.30 máte také možnost komentované prohlídky budovy s návštěvou vyhlídkové terasy pro členy jedné domácnosti. Nezapomeňte však na nutnou registraci.