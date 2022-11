Po jedenácté, po třetí v Bělči nad Orlicí, se o nadcházejícím víkendu můžete těšit na vlnu nekompromisní muziky napříč žánry, podzimní pohodu a milá setkání. Tábor Jana Amose Komenského obklopí kapely, DJs, projekce, fashion bazar a spousta další zábavy. Pokud plánujete zůstat přes noc, na místě budou vytápěné klubovny, kde se dá složit hlavu ve spacáku na karimatce. Kdyby i ty už byly obsazené, je stále k dispozici střecha nad hlavou na Sedmíku, ale tam se hodí mít spacák teplejší. Předprodej vstupenek a celý program na FB události. Start v pátek ve 12 hodin, konec v neděli odpoledne.

Noční prohlídka na Bílé věži

KDY: 5. listopadu

KDE: Hradec Králové



Zpříjemněte si první sobotu v měsíci pohledem na zapadající slunce a do noci se probouzející město v podzimní atmosféře z dominanty Hradce Králové – renesanční Bílé věže. V tento den bude věž otevřena nepřetržitě do 22.00 hodin. Poslední vstupy jsou možné ve 21.00 hodin.

Výlet do světa hraček a betlémů

KDY: v těchto dnech

KDE: Nový Bydžov

Pomalu se blíží advent. Zpříjemněte sobě i dětem tyto chvilky návštěvou Muzea hraček Stuchlíkovi. Muzeum najdete v bývalém areálu Jabloneckých skláren u koupaliště v Novém Bydžově, ulice U Mlýna 1437. V rámci prohlídky vás čeká mimo hraček i rozsáhlá expozice betlémů výtvarníka a sběratele Ondřeje Vávry. Na letošní expozici betlémů uvidíte spoustu novinek a jedno velké překvapení. Byly dokončeny Bydžovské jesličky. Malé figurky byly posunuté do pozadí a přední scéna byla celá nově vyřezána a osazena 15 cm velkými figurkami. Vznikla tak větší perspektiva a děti mohou v betlému obdivovat kromě děje svaté noci hned několik scénz venkovského života. „Nových, krásných exponátů bude samozřejmě více, ale to již necháme pro návštěvníky jako překvapení. Máte se na co těšit,“ láká do muzea hraček Michaela Bousová, za marketing muzea. Termín komentované prohlídky lze kdykoli domluvit na tel. čísle 608 985 477. Vstupné: školy a školky 40 korun za žáka. Veškeré informace naleznete na webových stránkách www.muzeumhracekbydzov.cz , nebo na tel. čísle: 608 985 477.

Burza vinylů v Restauraci U Letců

KDY: 5. listopadu

KDE: Hradec Králové



Burza vinylů, CD a dalších nosičů - gramofonové desky, kompaktní disky, audiokazety, hudební DVD, knihy a časopisy o hudbě, plakáty a fotky, gramofony a jejich příslušenství, zkrátka burza všeho, co se hudby týká. Vstup pro kupující zdarma. Vítáni jsou všichni prodejci. Kdo bude mít pár desek v ruce nebo v tašce, nezaplatí nic. Přímo před restaurací je stanice MHD a parkoviště, areál má bezbariérový přístup a hospoda úžasně vaří. Burza se koná ve venkovní zastřešené části areálu. Kdo potřebuje stůl, nechť napíše nebo zavolá pro další informace na: jjsdist@volny.cz nebo 606 267 190.

Nová hospoda láká na karneval i hody

KDY: 5. a 12. listopadu

KDE: Vamberk

Ve spolupráci hasičů Pekla a města Vamberka se podařilo zrekonstruovat sál Pekelské hospody. Již 5. listopadu od 15 hodin se na tomto novém sále můžete těšit na Halloweenský karneval a 12. listopadu večer na Pekelskou zvěřinovou zábavu.

Sandra Pagodová pobaví Opočno

KDY: 6. listopadu

KDE: Opočno



Kodymův národní dům v Opočně přivítá oblíbenou a vtipnou herečku Sandru Pagodovou. Její beseda s názvem Úhel pohledu se uskuteční tuto neděli 6. listopadu od 18 hodin. Cena vstupenky je 350 korun, předprodej v místním infocentru. Přijďte se pobavit a ispirovat.

Výstava kreseb Jaroslava Kerschbauma

KDY: do 30. listopadu

KDE: Žamberk

Jaroslav Kerschbaum zve na výstavu svých kreseb, které jsou k vidění v Turistickém informačním centru Žamberk až do 30. listopadu.

Výstava malovaných obrázků k Záhořským pohádkám

KDY: v těchto dnech

KDE: Orlické Záhoří



Expozici všech malovaných obrázků k Záhořským pohádkám můžete zhlédnout v kostele sv. Jana Křtitele dle provozní doby Turistického informačního centra v Orlickém Záhoří, září až duben pondělí až pátek 7.00 až 15.00 hodin.

O červené karkulce

KDY: 6. listopadu

KDE: Hradec Králové



Tradiční příběh O červené karkulce s netradičním koncem v podání herců – vyřezávaných loutek – divadla Kozlík je vhodný pro děti od tří let. Pohádka bude k vidění v neděli 6. listopadu od 10.00 hodin, Studio A – Adalbertinum Hradec Králové.