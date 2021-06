V sobotu vyjedou cyklobusy

KDY: od 29. května

KDE: Královéhradecko

ZA KOLIK: dle aktuálního ceníku

Projeďte křížem krážem nejzajímavější místa našeho regionu na kole. Poslední květnový víkend se rozjedou na pravidelné trasy oblíbené cyklobusy a zahájí tak další sezónu provozu, a to nejenom pro příznivce cyklovýletů. Cyklobusy budou v provozu přes celé léto až do konce září.Cyklobusy vás zavezou do turisticky atraktivních koutů Královéhradeckého kraje, a to v oblastech Krkonoš, Orlických hor, Českého ráje a Kladského Pomezí. V Krkonoších se můžete svézt například až ke Špindlerovce, do Pece pod Sněžkou nebo na Pomezní Boudy. V Kladském Pomezí lze využít cyklobusy k výletům do Adršpašsko-teplických skal, na Náchodsko, do Krkonoš, nebo se svézt k sousedům do Polska do cyklisty oblíbeného Karlówa. V Orlických horách se svezete na Šerlich, do Neratova nebo do Rokytnice. Již bez vleku na kola můžete turistickým autobusem zamířit také do Pekla a podél Metuje se vydat na výlet. V Českém ráji zavítejte k Prachovským skalám, k Jinolickým rybníkům, na Hrubou Skálu či do Sobotky. Ze všech těchto míst vedou cyklotrasy po krásách kraje a nabízí mnoho možností na poznávání okolí ze sedla kola.Od letošního roku jsou cyklobusy zajišťovány autobusovými dopravci, kteří provozující veřejnou službu podle nového smluvního vztahu s Královéhradeckým krajem. Ve většině případů se tak svezete zcela novým autobusem. Autobusy jsou klimatizovány, vybaveny LCD panely a poskytují připojení k wifi zdarma. Nově také můžete využít platbu jízdného platební kartou.

Orlická galerie vítá veřejnost jarním cyklem výstav

KDY: od 15. května

KDE: Rychnov nad Kněžnou

ZA KOLIK: dle ceníku muzea



Již od 15. května je možné znovu navštívit Orlickou galerii nacházející se v II. patře Kolowratského zámku v Rychnově nad Kněžnou. Příznivci výtvarného umění se mohou těšit nejen na několik nových krátkodobých výstav, ale také na nový koncept stálé expozice se zcela netradičním pojetím.Témata krátkodobých výstav byla letos vybrána velice různorodě. Zhlédnout tak můžete retrospektivu jičínského malíře a grafika Jaroslava Uiberlaye, současnou tvorbu mladého výtvarníka Martina Zemanského či doposud skoro neznámé soubory děl Věry Jičínské s tématikou Orlických hor.

Muzeum zahájí sezónu výstavou u Rudolfu druhém

KDY: od 28. května

KDE: Hradec Králové

ZA KOLIK: dle ceníku muzea

Po dlouhých měsících Muzeum východních Čech i expozice Muzea války 1866 na Chlumu zpřístupní veřejnosti od 28. května běžný provoz. Od téhož dne bude v hradeckém muzeu k vidění nová expozice „Rudolf II. Umění pro císaře“. Jedná se o soubor běžně nepřístupných výtvarných děl např. Bartholomea Sprangera, Hanse von Aachen či Josepha Heintze st. Dále bude představen soubor grafických listů a kreseb, včetně několika dosud anonymních zajímavých rudolfínských děl, erbovní privilegia, mapy a další předměty související s rudolfínskou dobou. Zvláštním bonusem v rámci výstavy bude výpůjčka významného portrétu Rudolfa II. od Lucase van Valckenborch z doby před rokem 1585 zakoupeného v roce 2012 do knížecích lichtenštejnských sbírek ve Vídni/Vaduzu. Mnohá ze zmíněných děl doposud nebyla vystavena a očím veřejnosti tak budou představena poprvé. Většina z exponátů pochází ze soukromých sbírek. Některá z nich byla teprve nedávno zakoupena v cizině a vrátila se díky soukromým sběratelům do země svého původu.

Vydejte se na výlet za tajemnou pověstí o pokladu na hrad Potštejn

KDY: kdykoliv

KDE: Potštejn

ZA KOLIK: zdarma



Nejen pěkný výlet, ale i místo, kterým kráčely dějiny. To je Potštejn s magickým hradem. Nad jeho zákoutími s příběhy se vám zatají dech. Pověsti z hradu dokonce inspirovaly spisovatele Aloise Jiráska k sepsání románu Poklad a hledání potštejnského pokladu bylo i zfilmováno.



Honba za pokladem

Bylo nebylo… Poklad na místě prý schoval loupeživý rytíř Mikuláš ve 14. století. Bohatství pak hledal ve zpustlém hradu hrabě Chamaré, ale marně. Osudy hraběte Chamaré inspirovaly dokonce spisovatele Aloise Jiráska k sepsání románu Poklad. Příběh hledání pokladu byl také zfilmován. Hrabě totiž hledal neuvěřitelných pětatřicet let. Jedna z pověstí říká, že se podivné dveře k pokladu skutečně našli. Objevil se však na nich nápis: Ještě není čas! Pak se údajně ozval děsivý řev, kopáči vzali nohy na ramena a hrabě nechal dveře zazdít. Ale kdo ví, možná v některé z tajných chodeb odpočívá poklad dodnes.