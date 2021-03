Hrabě Kinský a pianista Matyáš Novák zvou na nedělní premiéru z Nového zámku

KDY: neděle 28. 2. od 14.00

KDE: Facebookové stránky Kinský Art Media, Matyáš Novák Pianist, Nový zámek Kostelec nad Orlicí a YouTube kanál KINSKÝ Art Media

ZA KOLIK: zdarma

Druhá série komponovaných pořadů z Nového zámku navazuje na úspěšný pořad Adventní neděle v Novém zámku. Premiéry nových dílů mohou diváci sledovat o každé poslední neděli v měsíci od 14.00 hodin. Průvodce seriálu František Kinský v nich připomíná významné dny, svátky, výročí i pranostiky, které se váží k danému měsíci. Program doplňuje hudební složka v podání geniálního pianisty Matyáše Nováka. Strhující jsou zejména jeho vlastní fantazie a transkripce děl českých hudebních skladatelů. „V předchozím dílu jsem zahrál Vltavu Bedřicha Smetany ve svém aranžmá. V úpravě pro sólový klavír jsem čerpal z původní transkripce pro čtyřruční klavír. Příští neděli zahraju vlastní Fantazii na operu Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany a určitě také vysvětlím, proč jsem si do únorového dílu právě tuto Smetanovu operu vybral,“ upřesnil Matyáš Novák.

Hudební část programu významně zpestří host pořadu Daniel Matejča. Patnáctiletý houslista z Liberce je vítězem mnoha domácích i zahraničních soutěží. Je dosud posledním laureátem prestižní Kocianovy houslové soutěže, a také držitelem 2. ceny z Mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga z roku 2020 či 1. ceny z Mezinárodní Telemannovy houslové soutěže v Poznani z téhož roku. Dokladem jeho všestranného nadání jsou i úspěchy v soutěžích ve hře na bicí nástroje. „Zahrát si v Novém zámku u pana Františka Kinského společně s Matyášem pro mě byla ohromná radost a zkušenost,“ řekl ke spolupráci Daniel Matejča. Talentovaný mladík v únorovém dílu divákům zahraje on-line na vzácný nástroj, který v roce 1778 postavil Joseph Gagliano Filius. Housle proslulého italského mistra jsou majetkem Státní sbírky, kterou spravuje Národní muzeum. Daniel Matejča na ně posluchačům mj. zahraje houslové sólo ze suity Pohádka Josefa Suka.

Za šachovskými památkami

KDY: kdykoliv

KDE: Borohrádek

ZA KOLIK: zdarma



Podle pověsti údajně podle sušení šáchů pro semeno lesních stromů získal své jméno Šachov, který dnes spadá pod Borohrádek. Pravděpodobněji byl však název vesnice odvozen po zakladateli nebo předákovi osadníků jménem Šácha. Dominantou Šachova je raně barokní kostel Nejsvětější Trojice, vystavěný v letech 1692 až 1693. Výraznějšími úpravami prošel až na počátku minulého století. Od roku 1958 je chráněnou památkou. Kolemjdoucí si mohou všimnout před ním stojícího vrcholně barokního sousoší Krucifixu z roku 1751. Letos tak vlastně slaví 270 let. Jak zmiňuje wikipedie, v minulosti bývalo v Šachově i vrcholně barokní sousoší sv. Jana a Pavla. Z rozcestí silnice k Borohrádku bylo v druhé polovině 20. století nejprve přesunuto na náves a pak do Borohrádku.

Vydejte se na vycházku po hřebeni Orlických hor

KDY: kdykoliv

KDE: Orlické hory

ZA KOLIK: zdarma



Naučná stezka začíná na parkovišti v sedle pod Šerlichem a končí u parkoviště na Mezivrší. Vede po červeně značené Jiráskově horské cestě vrcholovými partiemi chráněné krajinné oblasti Orlické hory a je celoročně volně přístupná pro pěší turisty, cyklisty a lyžaře. Na trase o celkové délce 17 kilometrů je instalováno deset informačních tabulí, které návštěvníky seznamují s přírodou Orlických hor, její ochranou, vývojem osídlení, dějinami turistiky a sportu. Jednou ze zastávek naučné stezky je i Velká Deštná – nejvyšší vrchol Orlických hor s nadmořskou výškou 1115 metrů.

Po Českém ráji pomocí flipbooku

KDY: kdykoliv

KDE: Český ráj a okolí

ZA KOLIK: zdarma



Sdružení Český ráj pro snazší orientaci v nabídce výletů po Českém ráji připravuje tipy v nové formě elektronického flipbooku. Aktuálně jsou k dispozici první z nich, a to je Český ráj ve filmu a pohádkách. V katalogu najdete deset tipů na pohádkové výlety. „V rámci výletů se můžete vypravit na zámek Sychrov za princeznou Zlatovláskou, za čerty do Klokočských skal nebo loupežníkem Rumcajsem do Jičína,“ přibližuje projekt Jitka Kořínková, ředitelka Sdružení Český ráj. Flipbook si můžete otevřít v počítačích i telefonech, tipy jsou doplněny o fotogalerie a trasu výletu na portálu mapy.cz. Tipy najdete na e-brozury.cesky-raj.info/vylet/film/#p=1.

Focení vážek i neznámé nápoje. Stanice Český rozhlas Vltava představuje povídkový podcast o cestách Dana Bárty

KDY: kdykoliv

KDE: www.vltava.rozhlas.cz

ZA KOLIK: zdarma



Stanice Český rozhlas Vltava uvádí první povídkový podcast Nevinnosti světa. V něm hudebník Dan Bárta, známý například ze skupiny J.A.R. nebo jazzového projektu Illustratosphere, vypráví o svých netradičních zážitcích z cest po zemích, jako je Venezuela, Kostarika, Mosambik nebo Jižní Indie. „Jde o setkávání s lidmi na částečně služebních cestách, kdy jsem jezdil za vážkami. Anebo jsou to úplně staré zážitky, když jsem cestoval s báglem jako backpacker,“ popisuje Dan Bárta obsah pořadu. V pěti dílech o třiceti minutách se tak posluchači mohou dozvědět nejen o zážitcích z focení vážek, ale také o záchraně rozšklebené rány chlapce v Jižní Americe nebo o tom, jak Bártovi po konzumaci neznámého indického nápoje údajně téměř explodovala páteř. Nechybí ani příběh o náhodném sestavení potenciálního chlapeckého fotbalového mužstva. Poetické a patřičně sebeironické zápisky Bárta načetl ve studiu Českého rozhlasu Vltava v režii Aleše Vrzáka a dramaturgii Kláry Fleyberkové. Podcast hudebně obohatil Dan Bárta s Filipem Jelínkem. Všechny díly, hromadně publikované ve čtvrtek 18. února, jsou nyní dostupné na webu stanice Vltava, v aplikaci mujRozhlas a na dalších podcastových platformách.