Třetí část expozice ve třetím nadzemním podlaží Muzea východních Čech v Hradci Králové přiblíží ve dvou sálech moderní epochu v dějinách města, a to od obnovy dynamického rozvoje Hradce v posledních desetiletích 19. století až do poloviny 40. let 20. století, kdy město dosáhlo dnešních kontur.

První část výstavního sálu expozice zahrnuje časové období od bourání pevnosti (konec 19. století) do rozkvětu města v meziválečném období. Symbolicky tvoří přechod od pevnosti k nové urbanistické výstavbě imitace Pražského mostu a tzv. Kotěrova kiosku. Tyto kulisy umožňují využití samoobslužných interaktivních panelů obsahujících stovky dobových fotografií. Velmi zajímavým prvkem této části expozice je projekce mapující správní a stavební vývoj Hradce Králové do roku 1945.

Při přechodu do druhé části sálu se návštěvník ocitne na prvorepublikovém náměstí. Ústředním exponátem je automobil Start vyrobený v Hradci Králové v roce 1929. Třešničkou na dortu je replika Bia Central, v němž se návštěvník může usadit a vychutnat si vybrané úryvky dobových filmů. Ani v této části expozice nechybí zapojení interaktivních prvků.

Prozkoumejte tajemný svět animovaného filmu

KDY: v těchto dnech

KDE: Hradec Králové



Labyrint Divadla Drak v Hradci Králové již podruhé ožívá interaktivním výstavním projektem věnovaným animaci s názvem Draci v animaci. Staňte se průzkumníkem, kterému nezůstane skryto žádné tajemství klasických filmových triků, nebo si rovnou natočte svůj vlastní animovaný film. Celé druhé patro galerie se proměnilo v místo, kde můžete na chvíli zastavit čas a nechat rozběhnout svou vlastní fantazii.

Chovatelé zvou na okresní výstavu. Chlumec na posvícení

KDY: 22. a 23. října

KDE: Chlumec nad Cidlinou

Chovatelé lákají na výstavu 300 ks králíků, 250 ks holubů, přes 200 ks drůbeže a 200ks exotického ptactva. Výstava se koná 22. a 23. října v Chlumci nad Cidlinou u koupaliště. Začátek vždy od 8:00. Na výstavě zájemce čeká i zajímavá tombola, prodej domácího včelího medu apod. Samozřejmostí je nákup zvířat do soukromých chovů. Expozice proběhne zároveň s posvícením, jehož atrakce se budou nacházet vedle areálu výstavy.

Převýšov bude vařit Kotlík gulášů

KDY: 22. října

KDE: Převýšov



Zahrádkáři v Převýšově zvou v sobotu 22. října na již tradiční vaření gulášků. Letos je však změna místa, soutěž se uskuteční v areálu obecní hospody. Začátek je v 10.00 hodin.

Evropská jižní observatoř

KDY: do konce října

KDE: Hradec Králové

Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové zve na unikátní výstavu fotografií představující výročí založení nejprestižnější astronomické organizace světa – Evropské jižní observatoře (ESO). Ta byla založena v roce 1962 a dnes je jejím členem 16 evropských států. Česká republika je řádným členem od roku 2007.

Umění na stomických pytlíčcích

KDY: do 29. října

KDE: Hradec Králové



Výstavou uměleckých děl na stomických pomůckách spolu s příběhy jejich autorů nejen z řad stomiků ukazuje expozice veřejnosti, co je stomie a jak vypadá stomický sáček. Výstavu uvidíte v Turistickém informačním centru v Hradci Králové do 29. října.

Obchodka slaví 125 let

KDY: 22. října

KDE: Kostelec nad Orlicí

Obchodní akademie T. G. Masaryka Kostelec nad Orlicí chystá oslavy 125. výročí založení školy, které se budou konat 22. října od 9.00 hodin v budově školy. Návštěvníky potěší např. hudební desetiminutovky či ukázkové výukové hodiny.

Výstava vtáhne do království kočárků z let 1860 až 1960

KDY: v těchto dnech

KDE: Rychnov nad Kněžnou



Výstava Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou představuje unikátní výběr historických kočárků ze soukromé sbírky manželů Holáskových. Nejstarší kočárek pochází přibližně z roku 1860 a jádrem sbírky jsou velmi ceněné exponáty z období secese. Ve výběru jsou zastoupeny kočárky loutkové, dětské sportovní i hluboké, dvojkombinace, trojkolky i saně. Součástí expozice se staly také dobové nabídkové katalogy, dětské hračky a historické fotografie.