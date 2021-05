Muzeum krajky láká na novou expozici

KDY: každý den kromě pondělí od 9.00 do 16.00

KDE: Vamberk

ZA KOLIK: dle ceníku muzea

V prostorách Muzea krajky Vamberk čeká veřejnost nejen stálá expozice věnovaná historii krajkářství a moderní krajce, ale také výstava Orlické hory na fotografiích Jiřího Šulce. „Z důvodu epidemie bohužel muselo dojít ke změnám ve výstavním plánu. Proto byla prodloužena fotografická výstava Jiřího Šulce, prezentující krásu a proměny našeho regionu, a to až do konce srpna letošního roku. Avšak na naše příznivce čekají i novinky,“ informovala etnoložka muzea Martina Rejzlová. Například výloha Muzea krajky Vamberk bude využita jako nový výstavní prostor, kde bude představena výstava věnovaná vrcholu Chlum, a to především zeměměřičským věžím, které zde stály více než jedno století. Velkými změnami prochází také stálá expozice v prvním patře muzea. Její obnovená podoba bude představena veřejnosti se začátkem hlavní turistické sezóny.

Plakátovací plochy oživila výstava Návraty do mládí

KDY: v těchto dnech

KDE: Opočno, Dobruška, Jaroměř

ZA KOLIK: zdarma



Expozice připomíná letošní 150. výročí narození Františka Kupky a upozorňuje zejména na tři města – Opočno, Dobrušku a Jaroměř, ve kterých trávil významný rodák mládí. Plakáty jsou reprodukcí panelů, které v roce 2008 tvořily výstavu Návraty do mládí Františka Kupky. Autorem prohlídky je Jiří Mach. Expozice je k vidění na plakátovacích plochách v Opočně, Dobrušce a Jaroměři.

Betonová stezka patří k nejdelším naučným trasám

KDY: kdykoliv

KDE: Orlické hory

ZA KOLIK: zdarma

Pokud přemýšlíte, kam vyrazit na výlet do lesa v okolí Orlických hor, navštivte Betonovou hranici. Naučná stezka Betonová hranice je nejrozsáhlejším naučným okruhem Králické pevnostní oblasti, její začátek a konec leží v obci Mladkov a trasy vedou k Muzeu čs. opevnění – dělostřelecké tvrzi Bouda.Stezka je vedena tak, aby umožňovala několik možných délek okruhů – obě větve naučné stezky (jižní a severní) jsou na několika místech propojeny.

Malebné Dřízenské údolí: Místo, které pohladí nejen oči, ale i duši

KDY: kdykoliv

KDE: Přepychy

ZA KOLIK: zdarma



Dřízenské údolí se nachází přibližně 3 km od obce Přepychy. Poutní místo se pyšní nádhernou křížovou cestou se čtrnácti zastaveními, kaplí Panny Marie Lurdské a studánkou. Nedaleko údolí stojí Rozhledna Osičina, z které uvidíte nejen do Královéhradeckého kraje. Rozhledna za jasného počasí nabízí výhledy na Orlické Hory, Králický Sněžník, polské hory, Adršpašsko, Krkonoše, na Železné hory i Kunětickou horu.