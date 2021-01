Naučná stezka vás seznámí s Braunovým Betlémem

KDY: kdykoliv

KDE: nedaleko Hřibojed na Trutnovsku

ZA KOLIK: zdarma

Uprostřed lesů nedaleko Hřibojed na Trutnovsku se ukrývá barokní skvost, který před třemi sty lety vytesal do skály pro hraběte Šporka „básník“ kamene Matyáš Bernard Braun. Unikátní sochařská rezervace je neodmyslitelným prvkem kukského okolí. Bez nadsázky představuje špičku evropského barokního sochařství v plenéru. Vydáte-li se pěšky či v příznivějším počasí na kole, můžete využít značení naučné stezky Půjdem spolu do Betléma. Výchozím bodem trasy je parkoviště v obci Kuks, kde je zároveň její konec, protože cesta vede okruhem zpět. Na výlet se vybavte pevnou obuví či trekovými koly. Pro pěší variantu si vyhraďte čas asi dvě až tři hodiny. Délka trasy je 7 km. Případně můžete z Kuksu vyrazit i po červené značce KČT proti proudu řeky Labe kolem Šporkovského mlýna ve Stanovicích. Trasa má délku 3,5 km a počítejte přibližně s hodinou času.

Chlumíčkova stezka láká na nové atrakce pro děti

KDY: kdykoliv

KDE: Hořice

ZA KOLIK: zdarma



Herní a edukativní prvky, které zabaví kluky i holčičky, nabízí v Hořicích na Jičínsku Chlumíčkova naučná stezka. K pěti již vloni zhotoveným zastavením přibyly před nedávnem další čtyři. Stezka vede od rozcestí poblíž lomu U sv. Josefa z větší části po cyklostezce až k dachovskému koupališti. Na křižovatce lesních cest, odkud je krásný výhled do údolí řeky Bystřice, se nachází dřevěný altán s posezením. Dále cestou potkáte naučné tabule, broukoviště, dendrofon nebo věž poznání. Nechybí ani herní prvky pro děti. Ty by si měly vzít s sebou tužku a papír pro obkreslení některých obrázků lesní říše. Kdo má chytrý telefon s aplikací, dozví se pomocí QR kódů další zajímavosti o lesní fauně.

Procházkou přes Peklo můžete plnit úkoly

KDY: do 10. ledna 2021

KDE: okolí Nového Města nad Metují

ZA KOLIK: zdarma

Až se můžete vydat malebnou krajinou přes Pekelské údolí na Náchodsku a po cestě plnit celkem jednadvacet úkolů. Vánoční hra je určená pro širokou veřejnost. Úkoly najdete na lavičkách, stromech, plotech i na okně restaurace v Pekle. S sebou si vezměte tužku, papír, fotoaparát nebo mobilní telefon. Kompletně připravené správné odpovědi zasílejte na email sonislava.novotna@centrum.cz nebo na WhatsApp 723270643. Pokud by nějaká otázka chyběla, nebo byste ji přešli, nevadí. Napište číslo otázky na uvedené telefonní číslo a počkejte na její znění. Trasa začíná u sokolovny v Novém Městě nad Metují, poté pokračujte po červené turistické značce až do Pekla k Bartoňově útulně. Odtud se vydáte po zelené turistické značce na Přibyslav, uprostřed obce pak vlevo po žluté turistické značce do Nového Města. Hra končí na místě zvaném U Dubu,kousek za cedulí označující začátek či konec Nového Města.

Zámek Humprecht zve na malé vánoční koncerty

KDY: 1. 1. a 6. 1. v 17 hodin

KDE: na YouTube kanálu Zámek Humprecht Official, na Facebooku a na webovských stránkách www.humprecht.cz

ZA KOLIK: zdarma



Zámek Humprecht připravil pro své příznivce řadu pěti vánočních videoklipů, které budou v premiéře uvedeny v průběhu nadcházejících svátků na internetu. Těšit se můžeme na Ave Maria F. Biebla (1. 1.), novoroční zpívání průvodců (1. 1.) a árii J. S. Bacha z tzv. Lovecké kantáty (6. 1.). Hudbu doprovázejí záběry jak z exteriérů i interiérů zámku, tak pohledy na lidovou architekturu, náměstí a typická zákoutí města Sobotky. V klipech se představí zpěvák Jakub Kazda, Trio Talia ve složení Monika Chmelařová – klavír, Jana Vávrová – flétny, Veronika Vildmanová – soprán a průvodci a zaměstnanci zámku. Loveckou znělku uvádějící jednotlivé klipy hraje na borlici František Kozderka. Veškeré zvukové i obrazové snímky byly pořízeny v autentických prostorách zámku. Vánoční hudební klipy z Humprechtu budou zveřejněny 1. 1. a 6. 1. v 17 hodin na YouTube kanálu Zámek Humprecht Official, na Facebooku a na webovských stránkách www.humprecht.cz, kde budou také poté kdykoli ke shlédnutí. Lovecký zámek Humprecht nad městem Sobotkou je dominantou kraje a jedním ze symbolů Českého ráje.